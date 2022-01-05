"Было очень страшно за детей": наводнение накрыло Закарпатье среди ночи, люди едва успевали выбираться из затопленных домов

"Было очень страшно за детей": наводнение накрыло Закарпатье среди ночи, люди едва успевали выбираться из затопленных домов

Усложняет работу спасателей то, что уровень воды не падает, идут постоянные дожди.

На Закарпатье в результате мощного дождя подтопило десятки домохозяйств и домов. Некоторые села остались отрезанными от мира, ведь дороги размыло. Вода затопила дома в считанные минуты.

О том, как произошло, что вода так быстро затопила дворы и спасатели до сих пор не могут справиться с последствиями — 5 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, город Рахов от воды пострадал первым. И именно на Раховщине непогода наделала больше всего бед.

Мощное наводнение накрыло Закарпатье ночью. Сразу несколько рек вышли из берегов и ринулись на дома местных жителей. В подвалах, где люди держали запасы на зиму и технику, сейчас больше двух метров воды. Испуганные люди вместе с детьми едва успевали выбираться из затопленных домов.

"Такого никогда здесь не было. Было очень страшно за детей. Шел сильный дождь, мы слышали, как течет вода...", — рассказывают местные жители.

На Закарпатье из-за мощного дождя подтопило десятки хозяйств и домов | Новости Украины

Подтопило и полдесятка дорог. Водитель, пытавшийся проехать одну из таких, едва не погиб. Автомобиль снесло в реку. К счастью, мужчина смог выбраться сам, а вот машину из воды пришлось вытаскивать спасателям. На Хустщине некоторые села остались отрезанными от мира, потому что воды на дорогах более полуметра.

Спасатели работают с 5 утра — ликвидируют последствия стихии, но подвалы, дворы и даже дома до сих пор в воде. Ее просто не успевают откачивать.

Усложняет работу то, что уровень воды не падает, идут постоянные дожди, а, по прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней погода будет только ухудшаться.

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