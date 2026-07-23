Наталья и Федор Мартыненко / © ТСН

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Она везла своего раненого мужа в инвалидном кресле целых 13 километров — под непрекращающиеся взрывы, пролеты вражеских дронов и мимо тел людей, которые, к сожалению, не смогли спастись.

Эта невероятная история эвакуации 70-летней супружеской пары из Константиновки стала известна благодаря волонтерам. Возможности въехать в почти окруженный оккупантами город на автотранспорте уже не было, поэтому опасный путь для супругов пришлось прокладывать просто по телефону.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Гущик.

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52 года работы и роковой взрыв мины

ТСН знакомится с супругами Мартыненко на крыльце их нового дома под звуки инструментов — рабочие как раз устанавливают пандус. Это один из модульных поселков в Киевской области для тех, кто был вынужден покинуть свой дом.

Наталья Мартыненко: «Вот уже три месяца прошло, всё как-то отошло на второй план. Стараешься не вспоминать, чтобы не вытаскивать на поверхность эти тяжёлые воспоминания, но по ночам бывает так, что всё ещё снится… И дом снится, и всё это».

Их дом, расположенный более чем в 700 километрах к востоку, уже окружен российскими оккупантами. В Константиновке более полувека назад Федор и Наталья после свадьбы купили свой первый дом.

Они оставались дома до последнего: даже когда прошлым летом россияне уничтожили в городе больницу, аптеки, электричество и связь; даже когда зимой разбомбили последний магазин. Чтобы найти хоть какой-то сигнал для телефонного звонка, господину Федору приходилось лазать на чердак к соседу. Именно там его впервые настиг вражеский дрон. А через несколько дней рядом упала мина.

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Федор Мартыненко: «Только что позвонил второй раз, закрыл калитку — и тут столб черного дыма, ничего не вижу, что-то здесь загорелось. Дым рассеялся, сосед Сергей стоит напротив во дворе. Я говорю: „Сергей, я не понял“. А он отвечает: „Что не понял? Что остался жив?“. Вот после этого я больше из двора не выходил».

Осколок попал в голень. Это ранение совпало с тяжелой формой сахарного диабета, и нога начала гнить. 8 лет назад болезнь уже лишила господина Федора другой ноги. Чтобы спасти единственную конечность, Наталья ежедневно промывала рану раствором хлорофиллипта и давала мужу по две пачки обезболивающего — это всё, что для них смогли найти военные. Однако этого было недостаточно: гангрена неумолимо пожирала ногу. Откладывать эвакуацию больше было некуда.

Попытка спасения, засада и 13 километров пешком

Наталья нашла номер телефона капелланов в социальных сетях и умоляла о помощи.

Вадим Гейко, капеллан-доброволец Христианской службы спасения: «Наталья нашла мой номер где-то в группах и попросила о помощи. Мы решили идти пешком за ними. У нас была группа из трёх человек, но вражеский дрон заметил нас и нанёс удар прямо по нашей группе… Один из нас получил лёгкие ранения, и мы были вынуждены отступить. Мы не могли продолжать эвакуацию пешком».

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В 05:15 утра Наталья решает самостоятельно вывезти мужа.

Наталья Мартыненко: «Сначала он говорил: „Выходи сама“. А я ему: „Ты что? Сама ни за что не пойду и тебя здесь одного не оставлю!“. Было страшно, муж боялся. А мы с ним шли, я везла его, читала молитвы — и „Отче наш“, и верили, и плакали. Говорю: „Дедушка, ты тоже читай!“. И вот так мы шли всё время».

Соседи помогли переправить коляску через реку, а дальше пришлось идти 13 километров самой.

Вадим Гейко, капеллан-доброволец: «Я подбежал к Наталье — она толкала коляску и кричала: „Я уже не могу!“. Но продолжала толкать, делала шаг за шагом и снова кричала: „Я уже не могу!“… Это женщина-герой. Она вывезла своего мужа».

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Времени на разговоры не было вовсе: над головой снова гудел вражеский БПЛА. Эвакуационная группа быстро посадила супругов в микроавтобус.

Уже в больнице Краматорска хирурги скажут прямо: если бы опоздали хотя бы на день или два — спасать уже было бы некого. Федору ампутировали вторую ногу, и это спасло ему жизнь.

Новый дом в Киевской области и вечная благодарность

Дом в специализированном городке Хансена в Киевской области капеллан Вадим нашел за две недели, пока супруги находились на лечении в больнице, благодаря огласке этой истории в социальных сетях. В администрации городка сразу откликнулись и заявили, что готовы принять пару.

Когда Федору выписали из больницы, волонтеры привезли супругов прямо сюда, где их очень радушно встретили.

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Наталья Мартыненко: «Здесь есть всё для людей с инвалидностью: кухня, душевая с удобными поручнями возле унитаза. Есть стиральная машинка. На диване человек помещается, даже раскладывать не нужно. А обед нам дают бесплатно — первое в баночках и второе. Пока у нас глаза не закроются, будем благодарны волонтерам, будем их помнить».

Вадим Гейко, капеллан-доброволец: «Мы дружим. Мы рисковали жизнью ради них, это часть нашей жизни, и сегодня они — наши настоящие друзья».

Месяц назад соседи сообщили супругам горькую новость: их родного дома в Донецкой области больше нет — его полностью уничтожили россияне. Впрочем, Фёдор и Наталья живы — благодаря несокрушимой борьбе, любви и неравнодушию окружающих.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Сама не уйду и тебя не оставлю»! ❤️ 70-летняя женщина 13 км спасала мужчину в инвалидном кресле

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