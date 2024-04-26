Было всего 2% на жизнь: защитнику Украины провели уникальную операцию по удалению опухоли из сердца

Украинскому военному давали 2 процента из 100, что он выживет. Он после ранения узнал, что в его сердце опухоль размером с само сердце. Таких оперативных вмешательств в мире проведены единицы. 13 часов хирург Владимир Мороз с командой оперировали бойца Руслана Тищенко. В течение 4 часов его сердце было за пределами тела. За жизнь нацгвардейца боролось 60 специалистов.

О невероятной истории спасения - Ирина Маркевич.

Защитник при обстреле получил тяжелое ранение

Руслан Тищенко - нацгвардеец, командир инженерно-саперного взвода. Полномасштабное вторжение встретил на работе. Он тогда был на харьковском направлении. И это была сложная операция в тылу врага. Саперная группа попала под танковый обстрел. Побратимы его вытащили. Высокая ампутация - это была единственная возможность спасти ему жизнь

"Он был подавлен был. И я долго пыталась восстановить его психологическое состояние, вернуть к жизни, побудить к тому, что жизнь на этом не заканчивается, что можно жить. И я всегда говорила ему, слушай, ну ты радуйся, что у тебя только одной ноги нет", - говорит жена защитника Ирина.

Жена военного

Она каждый день побуждала его к движению. Многочисленные операции, тренировки и протезирование в США. Руслан научился ходить. И казалось — можно возвращаться домой, в родной Харьков и забыть о больничных палатах. Осталось пройти ВЛК и это должна быть формальность. Но кардиологи находят опухоль в сердце.

Опухоль в сердце – как удалось спасти защитника Украины

Когда Ира узнала об опухоли в сердце, уже не могла выдержать.

"Когда я узнала о сердце, это такой удар был. И лично для меня, я не была готова", - вспоминает Ирина.

Она его едва не потеряла на войне. А теперь онкология и прогнозы врачей - без операции Руслан не доживет до нового года. А до него остается 3 недели.

"У него шансов на жизнь всего 2 процента, 2 из 100. Но, говорит, 2 процента - это тоже много. Давайте воспользуемся теми двумя процентами, потому что он все равно умрет. И сказала, если хотите увидеть сына живым, а дочери сказала, если хочешь увидеть отца, приезжай. Чтобы не было поздно", - вспоминает женщина.

Во время первой операции врачи увидели сердце, и такого размера, как сердце была опухоль, которая проросла в левую часть. Во время этого вмешательства поняли, что помочь не могут.

Они зашили Руслана и начали готовиться к самой тяжелой операции в его жизни и в карьере самых опытных хирургов. Руслану не подходила трансплантация, не было никакой альтернативы.

Такие вмешательства в мире единичны. В отделении кардиохирургии Тернопольской областной больницы изучили опыт всех клиник, где когда-то делали что-то подобное. Проконсультировали с украинскими коллегами, и приняли решение удалить сердце, прооперировать его отдельно и вшить обратно. Чтобы отточить план операции, кардиохирурги тренировались на сердцах, которые анатомически очень близки к человеческим.

Руслан Тищенко с женой

13 часов за операционным столом было сразу несколько команд хирургов и анестезиологов. Важнейший этап когда получили сердце – организм держался на аппарате искусственного кровообращения. Больное сердце охладили специальными растворами и оперировали отдельно, выделяя здоровые ткани от опухоли. Левую – полностью пораженную стенку сформировали из бичьего перикарда – этот биологический материал специально обрабатывают и готовят для кардиохирургии. Затем сердце вшили назад и запустили. На несколько секунд замерли все, кто был рядом, пока не услышали, как сердце Руслана снова стало биться.

Чтобы Руслан выжил – работало все отделение, 60 специалистов. Луна у Руслана почти не было сил подняться.

С момента сделки прошло уже более 4 месяцев. Руслан на реабилитацию в Киеве.

И, несмотря на то, что их район в Харькове разбит, а в квартире гуляет ветер — Руслан мечтает вернуться в дом. Пройтись по родному Харькову. Через два года он объездил всю страну и побывал за океаном, но лучшего города не нашел.

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