Было всего 3 дрона: детали и последствия удара по "Оленегорскому горняку" – разбор Цаплиенко

Удар по российскому десантному судну "Оленегорский горняк" возле Новороссийска может повлиять на ход войны.

Об этом заявил журналист ТСН Андрей Цаплиенко в эфире "ТСН. Неделя".

По его словам, речь идет о нарушении логистической цепочки обеспечения российской группировки через Бердянск и Мариуполь.

"Ибо именно десантные корабли, такие, как этот "Оленегорский горняк", – и доставляют разные грузы оккупантам. Но, с другой стороны, – что важнее, – это и удар по российскому нефтяному экспорту. Новороссийск – один из главных нефтяных портов России. Через него проходит 600 тысяч баррелей нефти в день", – объяснил Цаплиенко.

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Журналист отметил, что уничтожение россиянами зернового коридора фактически завалило их нефтяной коридор. Он напомнил, что атаке по Новороссийску предшествовали русские удары по Измаилу.

"Как только Украина поставила на ноги экспорт зерна по Дунаю – оккупанты сразу атаковали ударными беспилотниками стратегический порт Измаил.

Повредили зернохранилища, портовую инфраструктуру, морской вокзал. Ужасно все горело. Уничтожены десятки тысяч тонн зерна! А румыны со своей стороны просто все снимали. И никак не отреагировали, что на их территорию упал российский беспилотник", – отметил Цаплиенко.

Журналист уверен, что НАТО продолжает бояться воевали с Россией.

"Субботняя ночная атака по российскому танкеру SIG у Керченского моста — это также, по моему мнению, то, что сигнализирует россиянам: вы хотите превратить Черное море в российское море? У вас нет шансов", — говорит гость эфира.

Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов: Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи, Тамани. Цаплиенко объяснил, что это значит:

"Международные страховые компании прекратят страховать российские суда! Причем везде во всем мире! И морская торговля для россиян будет очень дорогим удовольствием.

Кстати, SIG – один из новейших российских танкеров. В 2014 году он спущен на воду. И специализируется на перевозке горючего для российской армии. Так что он может считаться военной целью. Главное, что он незаконно находился в украинских территориальных водах. Потому что Керчь – это Украина. И мы предупреждали еще с 21 июля, что будем считать такие корабли военной целью. Я говорил с ребятами, причастными к атаке на танкер. Говорят, что было всего три дрона. Один достиг своей цели. А теперь представьте, что будет, если по российским целям – стартовать не три, а шестьдесят дронов одновременно”, – рассказал журналист.

По его мнению, дроны – это самый быстрый объект в Черном море. И российский флот, даже если уничтожит две трети этих дронов, — фактически несет такие потери, что не сможет эффективно действовать.