Быстрые, громкие и иногда разбитые автомобили: в Киеве состоялись соревнования по дрифту

Быстрые, громкие и иногда разбитые автомобили: в Киеве состоялись соревнования по дрифту

В соревнованиях победил представитель Беларуси.

В Киеве прошли соревнования по дрифту.

Об этом 8 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Уже несколько лет зрелищные гонки с кучей дыма из-под колес официально называются автоспортом. Зарабатывает на них небольшое количество пилотов. Как правило, они больше вкладывают в такое хобби. Говорят, автомобиль, на котором можно соревноваться, стоит минимум полтора миллиона гривен.

Участники делают два парных съезда. Лидер показывает — другой повторяет, и наоборот. Кто точнее повторяет — тот и победил. Особенно, если еще и публику развлекал.

В украинских соревнованиях, кроме наших пилотов, участвуют скорогоны из Польши, Беларуси, Литвы, Латвии, Ирландии. Пилотов 35. Судей — трое. Победил белорусский дрифтер Роман Кондратенко.

Больше подробностей смотрите на видео:

Новости Украины: в Киеве состоялись соревнования по дрифту

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