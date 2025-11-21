"Быть среди них и молиться": священники в Тернополе пришли на руины и превратили храм в гуманитарный хаб

Священники на месте ракетного удара

Когда российские ракеты попали в многоэтажку в Тернополе, еще в дыму и огне, на места прилетов сразу пришли священники УГКЦ. На сером фоне руин фигуры в ризах поддерживали людей, которые ждали и молились, чтобы их родные выжили под завалами.

«Мы с отцами решили ходить поочередно туда — сразу приходить, чтобы людям, которые еще живы, давать им миропомазание, ну, быть среди них. Ко мне подходили люди, говорили со мной, молились со мной за тех людей, которые пострадали. Это наши прихожане», — рассказал отец Михаил, священник прихода Архистратига Михаила.

Храм стал гуманитарным хабом, Центр крови — принимал сотни людей

Церковь сразу объявила о сборе необходимого для пострадавших и мгновенно превратилась в гуманитарный хаб. Горожане непрерывным потоком несли пакеты с продуктами, одеждой, постельным бельем и средствами гигиены.

«Потому что если есть потребность у людей, а у меня есть излишки, то надо помогать, правильно?» — комментируют свою готовность тернополяне.

Волонтеры сортировали и раздавали «очень много» помощи — от сырного, молочного и колбас до медикаментов, памперсов и одежды. Люди остались без ничего: «Вот так, как я вышла,» — говорит сотрудница одной из пострадавших.

В то же время люди сразу бросились в Центр переливания крови. Здесь таких очередей медики еще не видели.

«Мы в социальных сетях даже обратились к людям даже в некоторой степени приостановить, потому что кровь имеет срок годности. Были сотни людей и сотни звонков. Мы были удивлены, потому что это были сотни», — отметил Василий Хоминец, и.о. генерального директора Тернопольского областного центра службы крови.

Обещания власти: от компенсации аренды до захоронений

Городской совет оперативно реагирует на потребности пострадавших:

Финансовая помощь: Каждая пострадавшая семья, в которой разрушено 133 квартиры, получит по 15 тысяч гривен на первый месяц аренды жилья.

Компенсация жилья: Город обещает обеспечить оплату за проживание в арендованном жилье до момента, пока люди получат компенсацию на ремонт квартир (что ожидается до Нового года).

Жилье от бизнеса: Некоторые предприниматели также готовы помочь, предлагая снять жилье для трех семей на 2-3 месяца.

Окна и захоронения: Городские власти берут на себя расходы на организацию захоронений погибших и централизованно закупят и бесплатно установят более тысячи выбитых окон в течение недели.

Спецсчет: Открыт специальный благотворительный счет для помощи пострадавшим, присоединиться к наполнению которого просят местный бизнес.

