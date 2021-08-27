Бытовая техника, велосипеды и даже автомобиль: в Виннице поощряют вакцинироваться от COVID-19

Бытовая техника, велосипеды и даже автомобиль: в Виннице поощряют вакцинироваться от COVID-19

В мэрии не говорят, откуда возьмут деньги на призы.

В Виннице решили поощрять горожан вакцинироваться от коронавируса. Участие в розыгрыше призов смогут принять все, кто в начале сентября зарегистрируется и получит прививку в пунктах вакцинации.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 27 августа.

Такое решение было принято на заседании горисполкома. Откуда взяли деньги на полсотни призов — в мэрии не уточнили.

Сейчас в Виннице вакцину от коронавируса получили 12% взрослых горожан. В целом по Украине первый укол имеют также 12% людей. Завершили вакцинацию — то есть получили две прививки — почти 8% украинцев.

Новости Украины: в Виннице будут раздавать призы за прививки от коронавируса

Напомним, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

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