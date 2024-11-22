Бюджет-2025: сколько денег потратят на оборону, пенсии и каким будет курс доллара

Более двух триллионов гривен на оборону, большие налоги, отмена повышения зарплат прокурорам - Верховная Рада приняла бюджет на следующий год. Он снова с рекордным дефицитом - более полутора триллионов гривен. Покрывать его планируют за счет международной помощи и кредитов. Главным приоритетом остается защита от врага. Правительственный проект бюджета после споров в парламенте переделали: увеличили расходы на оборону и восстановили доплаты учителям.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марии Васильевой.

Сколько средств заложено на оборону

В сентябре премьер Денис Шмигаль, объясняя потребность в увеличении налогов, поразил общественность признанием: в бюджете 24-го года деньги на оборону были заложены только до лета. Потому что в МВФ прогнозировали, что к середине 2024 года война в Украине закончится.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время Киевского международного экономического форума / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

На чем основывался такой чрезмерный оптимизм международных финансистов, и почему правительство с ними согласилось, сказать сложно. Но на 2025 год сделали иначе: более двух триллионов гривен должны покрыть потребности обороны на весь год. И это - рекордная сумма за всю войну, которая даже немного превышает фактические расходы 2024 года. В предыдущие годы бюджет приходилось много раз пересматривать, потому что денег на защиту от врага постоянно не хватало.

Именно тем, что уже недостаточно средств, чтобы платить зарплаты военным, власть объясняла необходимость повысить налоги. В авральном режиме депутаты приняли закон, который, в частности, увеличил военный сбор для наемных работников с полутора до пяти процентов. Рассчитывали, что по новой ставке его будут взимать уже с октября. Однако произошло нечто, что не могут объяснить даже депутаты "Слуги народа": президент до сих пор не подписал законопроект, который подавался как неотложный. А тем временем 141 миллиард гривен от новых налогов уже записали в будущие доходы бюджета.

Каков дефицит бюджета

Дефицит бюджета на четвертый год войны прогнозируется на уровне почти 20 процентов ВВП. Это – более полутора триллионов гривен. Покрывать его планируют за счет международного финансирования: правительство должно привлечь более 38 миллиардов долларов.

Несмотря на войну, Минфин ожидает экономического роста на уровне 2,7 процента ВВП, прогнозирует очень умеренную инфляцию — 9 с половиной процентов. Но незначительное ослабление гривны: среднегодовой курс – 45 гривен за доллар.

Сколько денег потратят на социальную отрасль

Что касается социальной защиты, то здесь снова приходится размазывать деньги тонким слоем по всем многочисленным потребностям. Минимальная зарплата будет составлять 8000 гривен, минимальная пенсия – 2300 грн. Правда, пенсии обещают проиндексировать в марте.

Но прибавят снова не очень много, вероятное повышение составит 10-12%. После скандала с фальшивыми инвалидностями у прокуроров всем прокурорам отменили повышение зарплат. И так сэкономили 3 миллиарда гривен. 12 миллиардов добавили на доплаты учителям: тысячу триста гривен педагоги будут получать с января, а с сентября — две шестьсот.

Всего лишь 4 миллиарда гривен в бюджете заложено на программу "еВосстановление". За это бюджет критиковала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Депутат посчитала, что такими темпами компенсации за разрушенное жилье придется платить еще полторы тысячи лет. Больше денег решили оставить тем регионам, которые страдают от постоянных вражеских обстрелов и для которых эта зима будет самой тяжелой. Речь идет о более чем 12 миллиардах гривен.

Международная помощь

Впервые на военные нужды удалось привлечь деньги от международной поддержки. Три года иностранные партнеры Украины запрещали тратить их финансирование на какие-либо военные цели. Первыми переступили через собственное табу британцы. Министерство обороны направит их на покупку оружия и боеприпасов. В определенной степени облегчит финансовое бремя от войны и прощальный подарок Джо Байдену.

Президент США принял решение о списании долга Украины на сумму 4 миллиарда 700 миллионов долларов. Покидая Белый Дом, Байден пытается усилить Украину, в том числе финансово. Потому что при новом президенте США Украина вступает в период тревожной неопределенности. Ведь намерения Дональда Трампа по поддержке Украины до сих пор остаются непонятными.

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