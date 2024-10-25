Бюджет-2025: судьи и прокуроры получат премии и высокую зарплату, а медикам и учителям – "большое спасибо"

Главная смета страны на следующий год вызвала большой резонанс в обществе. Во власти также недовольны документом.

Обо всех "сюрпризах" бюджета на 2025 год – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина удивила цифрами, которые будут заложены в бюджете по заработной плате работников органов и судейского корпуса. Это на несколько миллиардов на каждую структуру больше, чем в текущем году. Вместо этого медикам и учителям не предусмотрен пересмотр заработных плат.

"Первое: очень сложно воспринимаются инициативы не только по уменьшению расходов по многим распорядителям, но и по увеличению доходной части. Второе: просто не выдержать видимость того, что якобы хотят максимально сократить расходы. Дошли до судей плюс 1,6 млрд грн. Прокуроры — плюс 3 млрд грн. Конечно, что-то некомфортно стало модераторам этого мероприятия", - сказала она.

Народная избранница в комментарии изданию Telegraf рассказала, что почему-то сейчас генеральный прокурор и ответственные работники прокуратуры, которые подавали бюджетный запрос, решили применить при определении должностного оклада увеличенный размер прожиточного минимума. Он составляет 1600 гривен и не менялся с 2021 года, сейчас предлагается ориентироваться на цифру 2102 гривен – такую, как в других государственных органах.

Оклад прокурора окружной прокуратуры – это 25 прожиточных минимумов, но есть еще много разных надбавок, которые влияют на окончательный размер выплат. То есть средняя заработная плата прокуроров составляет около 68 тысяч гривен. А на уточнение, почему именно сейчас возникло предложение о пересмотре прожиточного минимума, ответа не последовало, уверяет Нина Южанина.

Однако на прокурорах "сюрпризы" бюджета 2025 года не заканчиваются.

"В бюджетной программе, которая называется "Обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" также предусмотрено увеличение расходов на оплату труда на 1 млрд 351 миллион гривен. И еще по одной программе — дополнительно 215 млн гривен. То есть в общем, мы имеем плюс 1,5 миллиарда. Обоснование такое: планируется ввести выплату премиям первой инстанции до 40% должностного оклада за каждый месяц. Это якобы необходимо, потому что из-за низкой зарплаты никто не хочет работать в местных судах.

Правоохранительные органы также пытаются привести заработные платы в соответствие со своими специальными законами. Эти выплаты подвязаны к прожиточному минимуму, установленному на первое число календарного года. И каждое ведомство "играется" сейчас этими цифрами.

В целом увеличение расходов на оплату труда продвигает до 70 распорядителей средств, объяснением этому стало завершение реформы посредством внедрения грейдовой системы оплаты труда госслужащих. Ее задачей было упорядочение подхода к начислениям, он должен быть прозрачным, соответственно, были бы оптимизированы расходы, но получилось наоборот – мы видим запрос на их увеличение.

"Замороженная" минималка и зарплата учителям

В сфере образования и медицины вообще не обсуждалось увеличение расходов на оплату труда.

"Министры не смогли защитить свою позицию. Например, Оксен Лесовой выступает в роли человека, который понимает, что у государства нет средств и говорит о том, что как только появятся ресурсы, выплаты педагогам будут пересмотрены. Я такую его позицию не поддерживаю, потому что это означает, что он просто соглашается с тем, что ему навязывают. Но что это за средний уровень зарплаты в отрасли 12 тысяч гривен? МОН не смог отстоять", — продолжила она.

Нина Южанина добавила, что когда эта информация о Министерстве образования стала известна, вице-премьер-министр Михаил Федоров говорил, что на этапе обсуждения бюджета постарается как-то изменить ситуацию. Возможно, путем увеличения дотаций на местные бюджеты. Но в те дни на заседаниях рабочей группы бюджетного комитета ни его, ни представителей МОН не было.

В то же время Южанина рассказала, что на следующий год остаются "замороженными" прожиточный минимум и минимальная заработная плата, к которым привязаны зарплаты бюджетников и другие социальные выплаты.

Минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен, а прожиточный минимум – 2920 гривен. Это те показатели, которые были в этом году. То есть точно повышение зарплаты не касается учителей, младших медицинских работников, врачей.

Просмотр налогов

Нардеп обратились к президенту с предложением наложить вето на закон об изменениях в Налоговый кодекс 11416-д, которым предусмотрено повышение налогов. По ее мнению, документ следует доработать.

"Этот проект закона неконституционный, я уже неоднократно об этом говорила и писала, наверное, больше других. Во-первых, это касается нормы об уплате военного сбора ФЛП с 1 октября. Речь идет о повышении налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, на "белые", задекларированные доходы. Напомню, что процесс выведения зарплат из тени был длительным, мы за это боролись с 2014 года, и, несмотря на критику в начале, получили положительный эффект. Принятие решения, которое перечеркнет все эти достижения, очень повредит экономике. Ведь понятно, что люди будут настаивать, чтобы уровень их зарплаты не изменился. А работодатели, которые не будут способны потянуть новый размер выплат, будут искать лазейки, обходные пути, чтобы не платить больше, чем они могут", — сказала она.

Напомним, что 15 октября 2024 года глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законопроект о повышении налогов и отправил его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Что приняли депутаты

В Раде объяснили, что именно изменится. Как сказал глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев, есть два больших блока:

Военный сбор, распространяющийся на всех нас.

Авансовый взнос для АЗС и повышение ставок небанковских финансовых учреждений с 2025 года.

Ранее Минфин утверждал, что повышение налогов должно произойти с 1 октября. Это означает, что повышение налогов для части ФЛП произойдет "задним числом".

Зато в части работающих украинцев – с момента вступления в силу закона. К примеру, если предприятие уже выплатило аванс по зарплате и заплатило военный сбор по старой ставке, то вторую часть зарплаты будет облагать налогом по новой.

Бизнес о повышении налогов

Свое слово об увеличении налогов сказал и бизнес. Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что "когда бизнес проиграет, не выиграет никто". Также, по мнению работодателей, предложенное повышение приведет к увеличению налоговой нагрузки именно на легальных субъектов хозяйствования, что приведет к большей тенизации заработных плат в частном секторе.

Но, как видим, на власть это не подействовало. Соответственно поднятие военного сбора с 1,5% до 5%, по словам нардепа Ярослава Железняка, достаточно болезненно ударит по украинцам. Об этом нардеп отмечал еще после голосования документа в Раде в первом чтении.

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