Бюджет-2026: что будет с зарплатами, каким прогнозируют курс валют и почему экономисты возмущены

Нардепы приняли проект бюджета / © Associated Press

На этой неделе народные депутаты приняли бюджет на 2026 год. Пока в первом чтении. На этот раз дыра в государственной казне 2 триллиона гривен. Законодатели и чиновники надеются на щедрость международных партнеров. Поскольку все заработанные деньги мы тратим на войну, финансирование социальной сферы зависит исключительно от помощи из-за рубежа.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Что известно о госбюджете на 2026 год

Проект госбюджета на 2026 год установил несколько рекордов — общая сумма расходов, дефицит денег и все большая зависимость главной сметы страны от международной помощи.



Рекордным этот проект можно назвать и по количеству правок — 3339. И если их принять — дополнительно понадобится еще немало денег.

«По предварительной оценке для учета представленных поправок необходимо в целом дополнительные 7 триллионов гривен. Это еще полтора бюджета на следующий год», — говорит председатель бюджетного комитета ВРУ Роксолана Пидласа.

В сессионном зале бюджет рассматривали почти двое суток. В первый день пришлось задержаться почти до полуночи. И к этому времени из депутатского корпуса в зале остались единицы. При этом, спикер все равно придерживался процедуры и продолжал выносить все правки на голосование. На следующий день, народных депутатов из зала стало больше. Из более 3 тысяч правок остается только 46 и проект бюджета принимают в первом чтении.

О чем говорится в госбюджете

Главная смета страны предусматривает продолжение войны и в следующем году. Поэтому все заработанные деньги, 2,8 триллиона гривен, пойдут на сектор безопасности и обороны. Потратить планируют на 2 триллиона больше — это дефицит, который должны профинансировать за счет международной помощи. Это 44 млрд долларов, из которых почти половину пока неизвестно откуда брать.

В следующем году правительство решило повышать социальные стандарты. Минимальная зарплата вырастет на 8 процентов. Прожиточный минимум на 14 процентов, минимальная пенсия почти на 10. Прогнозируемый официальный курс доллара и евро не перескочат за 50 гривен. Одновременно будет расти ВВП, инфляция и госдолг. Депутаты предлагают повышать зарплаты военным, учителям школ и вузов. Кроме иностранных дотаций, дополнительные поступления будут искать и внутри страны.

«То что у нас есть — это ресурс от детенизации, мы рассчитывает на 5-6 млрд по году от детенизации. В игровом бизнесе неуплаченные налоги до 20 млрд в игровом бизнесе», — говорит председатель налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

А еще планируют повысить налоги на доходы банков, онлайн-платформы продаж и облагать налогом сладкие газированные напитки. Однако в оппозиции заявляют, надо искать не только дополнительные доходы, но и экономить на расходах. К примеру, можно убрать национальный кэшбек или сократить расходы на ремонт дорог.

Что говорят экономисты

Экономисты соглашаются — в условиях бюджета войны дополнительные миллиарды на ремонты дорог, льготы для электромобилей, или же финансирование партий — выглядит как расточительство и популизм.

«4 млрд на качество стратегические коммуникации, 4 млрд на кэшбек для украинских товаров, который является неэффективным и просто популистским, дороги и другие истории где-то вместе на 20 млрд средств, которые можно было перебросить на оборону», — говорит координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

В правительстве очень рассчитывают на замороженные российские активы. Переговоры продолжаются, однако Бельгия уже притормозила «репарационный кредит» ЕС для Украины на 140 млрд евро как минимум до декабря. Бельгийцы опасаются юридических исков и финансовых контрмер со стороны России. Поэтому Кабмину придется существенно корректировать наполнение госбюджета. Через две недели правительство должно подать в парламент обновленный проект сметы ко второму чтению. До 20 ноября депутаты планируют утвердить бюджет на 2026 год окончательно.

