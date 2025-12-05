Верховная Рада

На этой неделе Верховная Рада утвердила главную смету страны на 2026 год. По сравнению с нынешним, в новом бюджете увеличились как доходы, так и расходы. Рекордный дефицит тоже вырос почти на 6 млрд грн. Главная проблема — залатать бюджетную дыру в 18,5 млрд дол. непокрытых расходов.

Педагоги, медики и социальная сфера получили повышение зарплат и выплат. Не забыли парламентарии и о себе, втрое увеличив депутатский фонд. Однако денег на увеличение зарплат военным в государственной казне пока не нашлось.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Рост доходов и расходы на войну

После политического кризиса и блокирования трибуны рассмотрение сметы страны на следующий год казалось маловероятным. Однако уже на следующий день документ был принят.

Министр финансов Сергей Марченко анонсировал, что ко второму чтению доходы, расходы и дефицит бюджета выросли. Заработать в следующем году планируют почти три триллиона (на 400 млрд больше, чем в прошлом году). Общие расходы приближаются к 5 триллионам, и главная их статья — это война.

«50-процентный рост зарплат сохранен. Заработная плата учителей значительно повысится, это касается медицины», — сказал Сергей Марченко.

Социальные стандарты повышают впервые за последних три года: вырастут минимальная зарплата, прожиточный минимум и пенсии.

Критика оппозиции и дефицит

Единственное, что не пересмотрели — зарплаты военным. Из-за этого оппозиционные депутаты голосовать за такой бюджет отказались.

«Дырка в армии осталась 300 млрд, 180 по зарплатам, остаются программы, которые мы критиковали, начиная с марафона и заканчивая кэшбеком и УЗ-3000», — говорит первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа заверила, что смету еще будут пересматривать, и вероятность этого — 99%. Но сначала надо обеспечить финансирование дефицита. Деньги на зарплаты военным обещают найти, но немного позже — после обеспечения финансирования дефицита государственного бюджета.

«Если мы до 1 января 2026 года не примем бюджет, то программы с МВФ у нас не будет, а значит, и репарационного кредита. Мы не сможем покрыть весь дефицит в 45,5 млрд дол., деньги нам просто не дадут без принятого закона о бюджете», — заявила она.

Новые налоги и надежда на международную поддержку

Главный дефицит бюджета составляет 45 млрд дол., из которых 18,5 млрд дол. неизвестно откуда брать.

Наполнять бюджет с нового года будут и новые налоги, на введении которых настаивает МВФ:

С коммерческих банков будут забирать 50 процентов доходов.

Будут облагать налогами электронные платформы типа OLX.

Планируют отменить льготы для международных посылок до 150 евро.

Больше денег будут платить предприниматели с годовой прибылью более 1 млн грн.

«Есть внутренние заимствования — военные облигации ОВГЗ, есть возможность сокращения некоторых расходных статей, если уж будет нужно, ну и средства международников — гранты, макрофин, дешевые кредиты и все остальное, поэтому бюджет выглядит реалистичным, военным, суровым бюджетом», — говорит координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Миссия МВФ должна утвердить помощь для Украины на 8 млрд дол. в середине декабря. Это должно стать сигналом для других стран и финансовых учреждений усилить поддержку, а новая программа должна подтолкнуть ЕС к предоставлению репарационного кредита.

