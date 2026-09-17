Бюджет-2027 под угрозой: сколько триллионов не хватает Украине и чем это грозит кошелькам

Госбюджет 2027 / © ТСН

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Украина в 2027 году планирует потратить на 1,6 трлн грн больше, чем сможет собрать в государственный бюджет. Это смета страны, которая более 4,5 лет живет в войне. Однако, несмотря на «отрицательную арифметику» доходов и расходов, Кабмин планирует повышать минимальные зарплаты и пенсии, а рост цен обещает меньше, чем в текущем году.

Главные макропоказатели: 2027 против 2026

Как усматривается из законопроекта №16000, подготовленного Правительством, доходы госбюджета в 2027 году должны достичь 5,648 триллиона гривен (+452,1 млрд грн или +8,7% к плану 2026 года), расходы — 7,272 трлн грн (+864,9 1,624 трлн. Наибольший расход, как и в предыдущие годы, — расходы на безопасность и оборону: 4,885 трлн грн. (+519 млрд грн. или +11,9%, это 86% доходов госбюджета).

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– рост номинального ВВП (без учета инфляции): до 11,1 трлн грн или +7,8%

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– рост реального (с учетом инфляции) ВВП: на 1,3% (-1,4% по сравнению с 2026 годом).

Напомним: ВВП (внутренний валовой продукт) — это общая сумма денег за все товары и услуги, которые произвели и продали внутри страны за год. — Инфляция 8,0%. Замедление темпов инфляции (–1,5%) |– Среднегодовой курс доллара: 47,1 грн/доллар (девальвация на +1,4 грн/доллар)

– Среднемесячная заработная плата: 34409 грн (+4321 грн или +14,4%).– Минимальная заработная плата: 9546 грн (+899 грн или +10,4%) |– Минимальная пенсия (или прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность): +2878 грн прожиточный минимум: 3559 грн (+350 грн или +10,9%). — Прожиточный минимум для трудоспособных: 3691 грн (+363 грн или +10,9%)

Реалии или пожелания: мнения экспертов

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков:

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«Это бюджет войны , что видно из расходов, и исходит из макропрогноза. Рекордные расходы на армию уже включают средства ЕС, из заявленных почти 4,9 трлн. грн. на безопасность и оборону по меньшей мере 1,76 трлн. грн. (36%) профинансированы извне. Доходы в значительной степени подтянуты под планируемые расходы. Но это типичная черта дефицитных военных бюджетов, а не уникальная проблема представленного документа. Тем не менее, масштаб здесь значителен. Почти все, что государство собирает налоги за год, идет на оборону, а остальные расходы (образование, медицина, соцзащита, госуправление и т.д.) удерживаются исключительно за счет внешней помощи и новых долгов. Многие средства не подтверждены договоренностями и принятыми законами. Дыра в 36,5–37,8 млрд долларов (совокупная потребность во внешнем финансировании 90,7 млрд долларов против подтвержденных 54 млрд), в условиях продления войны весь год критическая проблема. Главная неопределенность — устойчивость внешнего финансирования. Плюс политические циклы (выборы в 2027 году — Авт.) и усталость от длительной войны в странах-партнерах. Похоже, что доходная часть несет значительные риски, внутренние и внешние. А соответственно, возможны проблемы как для финансирования армии, так и для финансирования социалки. И главное: война может внести головокружительные изменения в любой прогноз и любые цифры. Но лучше неосуществленный бюджет, чем его отсутствие».

Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба, заслуженный экономист Украины:

«С экономической точки зрения это не бюджет, где коррелируют между собой доходы и расходы, а перечень пожеланий, не подтвержденных финансово. Предполагается рост социальных стандартов, повышение зарплат и так далее. А деньги откуда? Не забывайте, что в 2027 году состоится ряд выборов в странах Европы, которые нам помогают финансово. Это Германия, Польша, Румыния, Италия. Все это негативные факторы для части местных избирателей по финансированию какой-то Украины. Уже был прецедент в прошлом году, когда принимался госбюджет Украины под обещания помощи в 90 млрд. евро, которые начали поступать только в июле и не в полном объеме. Если документ не сбалансирован, он недоработан. Могло ли Правительство подготовить другую смету, не так оптимистичную? С экономической точки зрения — да, с политической — нет».

Андрей Забловский, экономист, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине:

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«Это бюджет высокого риска. Основные замечания касаются двух параметров. Первый — зависимость от внешней помощи, заложенные в бюджет 52,6 млрд долларов международного финансирования — это предельно высокая планка. Любые задержки со стороны партнеров (в частности, процедурные паузы в США или ЕС) сразу создадут кассовые разрывы в Министерстве финансов Украины. Второй — заложенный рост ВВП (1,3%) и другие макропоказатели. В целом они реалистичны, и если ситуация с безопасностью или проблемы с энергетикой ухудшатся, даже этот уровень роста будет трудно удержать, что автоматически снизит налоговые поступления».

Какой на самом деле бюджет могут принять и когда

Несмотря на разногласия в оценках законопроекта, все аналитики сошлись на одном мнении: велика вероятность, что с госбюджетом на 2027 год повторится сценарий предыдущего 2026 года. А именно: главную смету страны парламент примет в срок, до 1 декабря и с минимальными правками.

«Заложенный в законопроект рост социальных стандартов депутаты не будут „резать“, потому что он немного выше прогнозируемого роста цен, — усматривает Олег Пендзин. — Возможно, что парламентарии примут закон о госбюджете, а затем правительство будет выполнять его в ручном режиме в зависимости от имеющихся доходов».

Андрей Забловский напомнил официальный регламент прохождения законопроекта: первое чтение — до 20 октября, второе чтение — до 20 ноября, окончательное принятие — до 1 декабря. По его мнению, парламент заинтересован принять бюджет вовремя, поскольку это является прямым сигналом для Международного валютного фонда и других зарубежных доноров о финансовой стабильности страны.

«Рассмотрение бюджета и принятие необходимых законов, их более 40, будет идти параллельно, — говорит Андрей Забловский. — Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Верховная Рада уже приняла первые семь законопроектов. Речь идет, в частности, об изменениях по налогообложению и таможенному оформлению международных посылок, процедурам банкротства малого бизнеса, работе Фонда гарантирования вкладов. Как пояснил премьер, от принятия этих документов зависит поступление части внешней помощи, критически необходимой для сбалансирования госбюджета, выплаты зарплат и пенсий, финансирование социальных расходов и других критических нужд государства».

Правительство также предлагает частичное восстановление (25%) поступлений в Дорожный фонд, предназначенных для ремонта логистической инфраструктуры в размере 52,8 млрд грн (сейчас эти средства от акцизов на горючее идут напрямую в общий фонд госбюджета).

Андрей Шевчишин назвал это решение необходимым, но подчеркнул: должно быть не очередное «большое строительство», а обеспечение бесперебойного движения логистических цепей армия-тыл-граница. То есть ликвидация разрушений после обстрелов, зимнее содержание, ремонт мостов и путепроводов, а не прокладка новых «автобанов».

Что получат бюджетники и пенсионеры

Основные цифры и изменения в оплате труда бюджетников предполагают несколько важных корректировок. Вырастет минимальная зарплата до 9546 грн в месячном размере (на 10,4%) и 57,5 грн в почасовом. Базовый оклад 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС) увеличится до 3819 грн (+349 грн), что приведет к перерасчету окладов по всей ЕТС (25 разрядов). Например, учитель высшей категории (14 разряд) будет иметь оклад 9242 грн (+844 грн), а зарплату около 17600 грн (+1600 грн), у главного врача (18 разряд) зарплата вырастет до около 30000 грн (+3000 грн), у ректора вуза (24 разряд).

Минимальная пенсия увеличится до 2878 грн (+283 грн), максимальная — до 28780 грн (+2830 грн), а, например, 65-летние пенсионеры с полным стажем (35 лет) будут получать не менее 4573 грн (+360 грн).

Доходы вырастут, а что будет с ценами

Важным источником для роста доходов госбюджета является повышение налогов, в том числе налога на добавленную стоимость (НДС). Напомним, сейчас он составляет 20% от конечной стоимости товара, а Правительство предлагает увеличить НДС на 1%. Но для этого нужно вносить изменения в Налоговый кодекс (ПК). Андрей Шевчишин видит, что голосование будет пакетным: за бюджет и за ряд законов, в том числе по изменениям в ПК.

По подсчетам Андрея Шевчишина, дополнительные поступления в госбюджет от роста НДС составят оценочно около 50 млрд грн в год. Цена товара вырастет более чем на 1%, потому что есть цепочка снабжения, товар проходит несколько этапов — от сырья до оптовика и розничного магазина. На каждом этапе возникает свой налоговый перерасчет со скруглением в большую сторону прежде всего на этапе ритейла, поэтому кумулятивный эффект будет составлять 1,2–1,8% роста. Очевидно, что весь налог платит конечный потребитель, однако путь налога в цене разный. Импортные товары (техника, одежда, авто) подорожают мгновенно после вступления в силу закона, поскольку НДС уплачивается сразу на таможне от таможенной стоимости товара. Украинские производители закладывают в себестоимость НДС на сырье, горючее (которое, по проекту бюджета-2027, также ожидает поднятия акцизов на 4%), электроэнергию и логистику. Рост цен на украинскую продукцию произойдет плавно, но коснется абсолютно всех категорий — от хлеба до строительных материалов.

Выводы

Несмотря на критические замечания, эксперты выражают осторожный оптимизм: новая главная смета Украины позволит нам хоть и непросто с затягиванием поясов, но пережить еще один тяжелый военный год.

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