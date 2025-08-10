Бюджет Мариуполя в изгнании: миллионы идут на "сувениры", пока люди без жилья

Журналисты исследовали, куда уходят деньги из бюджета Мариуполя

Жители Мариуполя разбросаны по всей Украине и за границей. Но у горсовета в изгнании жизнь кипит: зарплаты растут, закупки продолжаются, а автопарки обновляются.

На что тратятся миллионы из мариупольского бюджета? Почему, несмотря на потерю города, штат горсовета не только сохраняется, но и получает повышение зарплат? Почему закупки в экзили иногда напоминают предвоенный пиар, а не помощь людям — в расследовании проекта Хапуга.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ШОК! Почему украинские чиновники Мариуполя получают ЗП в несколько раз больше после потери города?

Какие зарплаты у чиновников из Мариуполя

Жители Мариуполя, которым удалось вырваться из оккупации, теперь живут в общежитиях, снимают временное жилье, пытаются собрать жизнь по кусочкам. Но пока одни начинают с нуля — другие в изгнании распоряжаются миллиардным бюджетом. И именно в момент, когда сжимается горло от разрушенных стен, узнаешь: кто-то в это время подписывает акты на охранников с пистолетами, сувенирные блокноты за сотни тысяч гривен и выписывает миллионные зарплаты.

Поэтому начнем с самого простого — с того, что всегда интересует граждан: сколько они себе начисляют. С 2022 года зарплаты заместителей председателя городского совета в изгнании выросли вдвое, а кое-где и втрое.

Сам городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, кстати, получает довольно скромную зарплату — 42 тысячи гривен в месяц, что значительно меньше, чем у его заместителей. В ответ на запрос Мариупольский горсовет отметил, что штат был сокращен более чем на 94%, а значит — расходы на зарплаты якобы уменьшились на 90%. Зато нагрузка на каждого работника — возросла. И именно это стало причиной повышения зарплат.

Похожая картина — и в коммунальных предприятиях. Об этом возмущался Максим Бородин, депутат Мариупольского горсовета, в своих соцсетях. И можно предположить, что часть из этих предприятий, вероятно, была перемещена в подконтрольные Украине регионы, чтобы они могли хоть как-то продолжать работу. Но даже если они выполняют определенные функции на новых местах — почему зарплаты их руководителей повысили в несколько раз, тогда как масштабы работы, наоборот, уменьшились по сравнению с довоенным Мариуполем?

Например, Виталий Донев — руководитель МТТУ за 2024 год получил более миллиона гривен заработной платы — при том, что наших троллейбусов в Мариуполе уже давно нет, как и самой сети. Кроме основной зарплаты, Донев получает доход от предпринимательской деятельности через польскую фирму, которая предоставляет аудиторские и консалтинговые услуги и даже выиграла в 2018 году государственный тендер на более 40 млн грн.

Директор «Зеленбуда» Сергей Кесарев получил 764 тыс. грн в городе, где под оккупацией уничтожены парки, скверы и деревья. При этом он также получал доходы от работы в других КП — «Ритуальная служба» и «Мариупольский городской социальный общежитие». В 2023 году Кесарев приобрел VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 года выпуска за 700 тыс. грн, а его жена в 2024 году заработала более 700 тыс. грн, при этом не отказавшись от помощи для ВПЛ в 10 тыс. грн.

Сергей Марчук, директор департамента ЖКХ Мариуполя, заработал 833 тыс. грн за год — и это в городе без украинских коммунальных служб.

Константин Писмарев, директор ККП «Мариупольтепломережа» заработал 1 млн 348 тыс. — при том, что в городе нет украинских теплосетей.

Алексей Травинчев, руководитель КП «Городское управление капитального строительства», увеличил свой доход с 535 тыс. грн в 2023 году до 1,075 млн грн в 2024 году. Семья Травинчева также получала помощь для ВПЛ.

Все они не просто остались на своих должностях, но и получают зарплаты, превышающие довоенные в несколько раз. И все это — из бюджета города, который они давно не могут обслуживать по прямому назначению. Более того — подконтрольные им предприятия практически не проводят закупки, соответственно — никакой активности. Однако это не мешает расти состояниям, накоплениям и заработным платам руководителей.

Что говорят в Верховной Раде

«Если сложить все суммы, которые тратятся на содержание оккупированных общин, то там миллиарды, а не миллионы. И как можно содержать то, чего по факту не существует? Какие ЖКХ, какие больницы, какие школы, садики и так далее? Вы о чем? Лучше бы эти средства, если не хотите направлять их на ВСУ, направьте их на поддержку ВПЛ. У нас очень много людей, которые переехали, и они от власти, вообще от Украины, что они имеют?», — говорит Анна Скороход, народный депутат Украины.

Как это объясняют в Мариупольском городском совете

Городской совет объяснил такие зарплаты. Также в ответе отметили, что каждый из перечисленных руководителей выполняет другие задачи: «Константин Писмарев, директор «Мариупольтеплосети», задействован в оборонном проекте по строительству фортификаций в Донецкой области. Сергей Кесарев, директор Зеленстроя, возглавляет сеть социальных общежитий «ЯМариуполь. Уют».

Виталий Донев, руководитель троллейбусно-транспортного управления, отвечает за ремонт и передачу техники для ВСУ, а также организует логистику для центров «ЯМариуполь». Сергей Марчук вместо управления жилищно-коммунальным хозяйством руководит сетью «ЯМариуполь» и департаментом по работе с персоналом».

Откуда деньги и как их тратят

В горсовете также отметили, что несмотря на отсутствие прямой работы коммунальных служб в Мариуполе, деятельность их руководителей якобы направлена на поддержку общины в эвакуации — через участие в гуманитарных, оборонных или логистических инициативах. Но чтобы реализовывать все эти инициативы — нужны ресурсы. Город под оккупацией, экономики фактически нет, но деньги есть. Откуда?

По данным государственного веб-портала бюджета для граждан Open Budget, Мариупольской общине на 2025 год из бюджета выделили почти миллиард — 946 миллионов 298 тысяч грн.

На данный момент из годового плана уже потрачено треть — 330 млн. Крупнейшие статьи выполненных расходов: экономическая деятельность, социальная защита и образование. На содержание должностных лиц, то есть общегосударственные функции — 49 млн, жилищно-коммунальное хозяйство — 13 млн 95 тыс, на здравоохранение и культуру — по 9 млн.

Интересно, что под общей статьей «культура и спорт» скрываются и более конкретные позиции. Например, на концерты и цирковые организации власти оккупированного города потратили 2 млн 501 тыс. — очевидно, чтобы в городе-призраке зрители не скучали. 896 тыс. ушли на клубные заведения. 3 млн 932 тыс. на средства массовой информации. И это, напомню, только треть бюджета.

Почти миллиард гривен в год. За эти средства, среди прочего, городской совет в изгнании проводит закупки — и не всегда это лекарства или социальные программы. Иногда — это брендированная продукция за миллионы. Такие тендеры проводит подотчетная мэрии КП «м.ЕХАБ».

Пока переселенцы считают гривны на аренду, горсовет планировал приобрести 14 тысяч брендированных керамических чашек на сумму 959 тысяч гривен. После огласки и волны критики тендер тихо отменили. Хотя заместитель мэра Мариуполя объясняет эту закупку иначе.

«В частности, в 24-м году мы увидели, что с учетом того, что люди, скорее всего, более закрепились на каких-то местах проживания, у них возникли потребности, посуда. Когда эта закупка по заданию была объявлена, но когда внутренний аудит дошел до этой стороны, потому что у нас есть определенная централизация, определенный контроль двух служб, антикоррупционного органа и закупочного органа, есть контроль коммунальных предприятий, в частности. Когда мы поняли, что там чашки, не очень корректно выписано даже название, и когда главное, пожалуй, мы поняли, что в течение бюджетного года этот проект нереально реализовать, мы его свернули», — говорит Денис Кочубей, заместитель городского головы Мариупольского городского совета.

Правда, странно слышать о наборах посуды, ведь в технической спецификации этой закупки даже прописали, какого размера должна быть чашка и рисунок на них. А вот о наборах посуды ни слова.

Но другие закупки состоялись и выглядят не менее странно:

410 тысяч гривен — на ручки и блокноты

354 тысячи гривен — на 80 декоративных витражей в подарочной упаковке, которые с гордостью нам продемонстрировал Денис Кочубей.

«Это Прометей — объект монументального искусства, который у нас был в ПГТУ, нашем вышетехническом. Мы создали ограниченную партию изделий для наших величайших партнеров. Даешь 100 тысяч евро, миллион долларов на помощь ВПЛ, на жилье, на какую-то конкретную помощь. Мы обязательно крупнейшим партнерам, это там ограниченный тираж, поблагодарим. Это традиция, внимание к партнерам, благодарность», — говорит Денис Кочубей, заместитель городского головы Мариупольского городского совета

559,5 тысяч гривен — на дизайнерские открытки, плакаты и фотопостеры.

А вот и совсем свежий тендер – закупка значков и брелоков на 160 тыс. грн.

В горсовете говорят, что часть печатной и сувенирной продукции изготавливается для международных партнеров, чтобы привлечь их внимание к трагедии Мариуполя, продемонстрировать видение восстановления города и привлечь финансирование.

По словам Кочубея, такая продукция используется в качестве отчетов, промо-продуктов для конференций и выставок, а также символической благодарности крупным донорам. В то же время он признает, что без контекста такие закупки могут выглядеть противоречиво — но именно из-за «специфичности» ситуации, считает он, такие расходы оправданы.

В течение всего одного года КП «м.ЕХАБ» провело 21 тендер на общую сумму около 4 миллионов гривен. Но кроме брендированной продукции, которая так нужна мариупольцам, закупает горсовет и автомобили. Обслуживаются они, кстати, также за бюджетные средства.

Вот закупка 2025 года для «Мариупольтеплосети» — легковой автомобиль стоимостью более 25 тыс. долларов. В городском совете объясняют — это для оборонного фортификационного проекта.

Невозможно обойти стороной и историю с двумя Toyota Land Cruiser, которые община официально арендует и обслуживает за бюджетные средства.

Журналисты и оппозиционные депутаты неоднократно упрекали мэра Вадима Бойченко, что он использует эти автомобили в личных целях.

В ответе на запрос отмечают — эти автомобили не являются служебными, мол, техническая необходимость для мобильных команд «ЯМариуполю», логистики, эвакуаций, развозки помощи и оборудования.

Еще одна заметная статья расходов — охрана. В этом году тендер на более 9 миллионов. Формально — для объектов общины и общежитий. Да и в ответе на запрос редакции указано — охраняют не мэра, а имущество общины — в частности, общежития для ВПЛ, которые расположены в Днепре.

Но если официальная позиция горсовета — охранять социальные объекты и общежития, то оппозиция говорит о другом. Депутаты обвиняют мэра в том, что под видом охраны мероприятий и объектов общины он ежегодно заказывает и персональную охрану для себя.

А теперь — к объектам, которые официально числятся среди тех, что нуждаются в охране. Один из них — общежитие в Днепре для мариупольцев. Учитывая абсолютное отсутствие жилищных программ для ВПЛ, инициатива по его реконструкции была действительно нужна. Его ремонт и обустройство обошлись общине как минимум в 42,9 миллиона гривен, а с учетом донорских средств — до 52 миллионов.

Что известно о результатах проверки

Восточный офис Госаудитслужбы проверил проект и зафиксировал переплаты более 1 млн грн и завышение стоимости работ около 600 тыс. грн; горсовет часть выводов пытался оспорить, но значительная часть замечаний осталась в силе.

«Действительно, из-за того, что было много информации о том, что якобы какое-то завышение стоимости выполненных работ происходило по этому объекту. По нему была проведена полная проверка ГАСУ. По результатам нарушений не было выявлено, стоимость работ соответствует среднерыночной, объемы работ фактически выполненных соответствуют объемам по договорам. Поэтому эта информация не нашла подтверждения», - говорит Андрей Ремпель, и.о. заместителя городского головы г. Мариуполь.

В общежитии сейчас проживают 35 семей. Если разделить потраченную на ремонт и обустройство сумму на всех, получается, что на каждую семью приходится около 1,5 миллиона гривен. Это деньги, за которые можно было бы купить полноценную квартиру или, по крайней мере, сделать солидный первый взнос за жилье в кредит. Однако, как объясняют в горсовете, благодаря общежитию удалось привлечь внимание зарубежных доноров.

И демонстрировать этот «пилотный проект» иногда приходится под серьезной охраной. Согласно техническим требованиям тендера, охранники общежития для мариупольцев должны быть вооружены как в боевом кино. Пистолет Макарова с патронами, бронежилет не ниже 4-го класса защиты, каска, кобура скрытого ношения. В комплекте — слезоточивый газ, наручники, резиновая дубинка и бодикамера для фиксации всего происходящего. И это все — для охраны места, где живут переселенцы из оккупированных территорий.

Что известно о мэре Мариуполя

Были ли эти закупки жизненно необходимы для мариупольцев, которые вынуждены снимать комнаты или жить в общежитиях? Вопрос открытый. А еще более интересно — кто именно и по какому принципу согласовывает такие расходы, когда в стране идет война, город находится в оккупации, а бюджетные ресурсы для переселенцев считаются на копейки? Чтобы ответить на это, нужно посмотреть, кто сегодня реально управляет Мариуполем — и почему именно этот человек продолжает распоряжаться бюджетом общины.

А возглавляет этот совет Вадим Бойченко — мэр Мариуполя с 2015 года, бывший топ-менеджер «Метинвеста» Рината Ахметова. После начала полномасштабного вторжения город оказался под оккупацией, но официально им до сих пор руководит Бойченко. Хотя в этом году президент подписал указ о создании Мариупольской городской военной администрации, ее главу до сих пор так и не назначили.

Поэтому рычаги управления городом остаются в руках мэра и горсовета в изгнании. Его декларация сейчас закрыта для публичного просмотра на основании действующей нормы, по которой родственники военнослужащих могут не показывать публично свое состояние.

В то же время в открытых реестрах можно найти информацию о имуществе жены: квартира во Львове в историческом центре, два гаража и два помещения в киевском жилом комплексе Park Avenue VIP. Цены на квартиры там стартуют от нескольких сотен тысяч долларов. За Галиной Бойченко числится также дом в Хмельницком и квартира, приобретенная в 2023 году.

Жена Бойченко, по данным из старых деклараций, после его прихода на должность мэра получила работу в «Метинвесте». Ее годовой доход там вырос с нескольких миллионов до более 12 миллионов гривен.

Эта история — лишь штрих к портрету власти Мариуполя в изгнании. Ведь речь идет не только о доходах семьи мэра, но и о миллионах, которые ежегодно проходят через руки его команды. А точнее, почти миллиард гривен в год. Закупки, миллионные зарплаты, охрана, автомобили, сувениры. Формально — все для общины, которая потеряла свой город. Но действительно ли эти расходы меняют жизнь тех, кто вынужден начинать с нуля после оккупации? Мариупольцы ждут восстановления, жилья, реальной поддержки. А пока — городом в изгнании управляет команда, которую никто не переизбирает и которая остается вне реального контроля. Изменится ли что-то с назначением военной администрации — покажет время. Но пока, кажется, в этой истории выигрывают только те, кто распределяет бюджет.

