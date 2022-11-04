Бюджет войны: половина расходов идет на оборону, остальные – урезали до минимума

В бюджете в этом году приоритет номер один – потребности обороны, а остальные расходы урезали до минимума, говорится в ТСН.

Верховная Рада как никогда оперативно утвердила государственный бюджет на 2023 год, обошлось и без традиционных споров с правительством и упорных торгов вокруг бюджетного "пирога".

Более триллиона гривен в год — в такую астрономическую сумму обходится Украине война — это весь годовой бюджет Украины до 24 февраля. Бюджет в следующем году верстали, исходя из условно пессимистического сценария, что война будет продолжаться в течение всего года.

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“Первое это армия и безопасность. На эту сферу направим 48% всех расходов. Это – более 1 триллиона гривен. Бюджет 2023 будет бюджетом победы Украины в борьбе с агрессором”, — заявил премьер-министр.

На оборону от врага Украина будет тратить все копейки собственные доходы, и даже при таких условиях Нацбанку почти наверняка придется и дальше печатать деньги, чтобы вовремя покрывать нужды военных.

«Международную поддержку финансирования войны мы использовать не можем. На это есть запрет. Это четкая договоренность с нашими донорами. Именно поэтому НБУ ежемесячно печатает 23-30 миллиардов. Потому что это деньги, которыми мы фактически закрываем кассовый разрыв, чтобы профинансировать зарплаты военных, дополнительное оборудование, закупку военной зимней формы и тому подобное”, — объясняют в правительстве.

Все остальные расходы будут финансироваться за счет международной помощи. Дефицит бюджета запланировали неслыханно большой – 20% ВВП.

“Дефицит в 38 млрд долларов покроем с помощью наших партнеров. В частности, США, ЕС... Недавно, во время встречи в Берлине получили заверения от президентки Еврокомиссии Урсулы вон дер Ляен, что ЕС выделит 18 млрд евро в следующем году в качестве макрофинансовой помощи. Есть прогресс с МВФ. Рассчитываем на старт новой обширной программы в 2023 году”, — говорит Шмигаль.

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«Правительство сегодня работает над тем, чтобы количество грантов или безвозвратной помощи превышало количество кредитов, которые мы берем. Для того чтобы не увеличивать катастрофически наш внешний долг как страны. Им это удается, потому что в 22 году примерно половина международного финансирования поступала в виде безвозвратной помощи. Например, США оказывают преимущественно безвозвратную помощь”, — отмечают эксперты.

Именно эта внешняя помощь позволит профинансировать вторую по величине статью расходов – пенсии и социальные программы.

Минимальная зарплата еще в декабре этого года вырастет до шести тысяч семисот гривен. За ней подтянутся и все привязанные к ней социальные выплаты. Никаких новых прибавок в течение года не предусмотрено. После падения экономики на треть этого года, в следующем году правительство, несмотря на войну, ожидает роста на 3%. Инфляцию рассчитывают удержать в пределах 28 процентов. Среднегодовой курс доллара – на уровне 42 гривен.

В текущем году бюджет перекраивали многократно, чтобы профинансировать оборонные нужды, из разных статей расходов забрали около четырехсот миллиардов гривен. В 2023 году военные реалии – уже часть плана. Создали специальный фонд для восстановления разрушенного жилья и инфраструктуры. В частности, и объектов энергетики, которые сейчас атакует Россия. Наполнять этот фонд планируется в том числе за счет национализации российских государственных активов, арестованных в Украине.

“В 2023 году ВР предусмотрела, что дополнительное финансирование для восстановления энергетических объектов из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии там уже сейчас предусмотрено более 16 млрд грн. Кроме того, все средства, которые будут привлечены от национализации российских объектов, то есть имущества, принадлежащего России как государству, оно тоже будет передаваться в этот фонд. И из него можно будет также финансировать возобновление энергетической инфраструктуры”, – отмечают в правительстве.

С 1 июля отменяются налоговые льготы на горючее. Возврат довоенных пошлин и акцизов может подтолкнуть цены на стелах АЗС. А вот налоговую реформу, о которой много говорили, в конце концов решили отложить до лучших времен. В следующем году налоги менять не будут.

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