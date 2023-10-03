Бюджетный кризис в США: действительно ли для Украины больше не осталось денег и что будет дальше

Российская пропаганда распространила фейк, якобы США заморозили всю помощь Украине. На самом деле деньги еще есть, как и оружие где-то на полгода. Но причины для беспокойства остаются.

Недавний возмутительный твит Илона Маска в адрес Владимира Зеленского и Украины в целом просто взорвал соцсеть X (бывший Twitter). Мем с изображением украинского президента, который запостил американский миллиардер, сопровождался подписью: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов". Как украинцы, так и европейцы и американцы отвечали Маску, как, почему и в чем он не прав.

Тем не менее, мы можем сколько угодно возмущаться этим постом Маска, который лично он считает остроумным, но горькая для нас правда в том, что нарратив о непонимании, зачем Киеву давать столько денег и помощи, когда конца и края этой войны России против Украины не видно, становится все более распространенным. Очень активно этот тезис использует протрамповское крыло (MAGA) в Республиканской партии, приправляя теориями заговора.

На днях The New York Times, ссылаясь на американские разведданные, написала, что Россия активирует свои шпионские сети для продвижения пропаганды и теории заговора, чтобы снизить поддержку Украины. Еще в марте этого года западные СМИ сообщали, что в отличие от Meta (а это Facebook и другие соцсети), X Илона Маска перестал бороться с российской и китайской пропагандой, разблокировал официальные страницы российских госучреждений и т.д. И даже сейчас, если зайти в бывший Twitter, не нужно иметь данные американской разведки, чтобы увидеть, как много постов на английском языке о необходимости прекратить поддержку Украины. И многие из них имеют огромное количество просмотров и репостов.

Именно поэтому нам следует увеличивать свое присутствие как в соцсети X, так и в Tik Tok, преимущественно на английском языке. Ведь, например, после очередного брифинга представителя Госдепа США в понедельник, 2 октября, российская пропаганда распространила очередной фейк о заморозке всей помощи Украине со стороны США из-за бюджетного кризиса.

Поэтому в этом тексте ТСН.ua расскажет, действительно ли в американском бюджете почти не осталось денег на помощь Украине, когда Конгресс одобрит полноценный бюджет на 2024 год, и есть ли риск, что мы там не увидим денег для Киева.

Политическая турбулентность: как помощь Украине стала заложницей трампистов

ТСН.ua уже писал, что Украина снова стала заложницей предвыборных баталий в США. Однако в этот раз еще и баталий в рядах республиканцев. Чтобы предотвратить "шатдаун" (так в США называется остановка работы всех американских госорганов, если до 30 сентября Конгресс не успевает принять бюджет на следующий год), Палата представителей одобрила временную бюджетную резолюцию на следующие 45 дней, выбросив из нее средства на помощь Украине: $6 1 млрд, которые были предусмотрены до 17 ноября; и $24 млрд, которые Администрация Байдена просила выделить Конгресс еще до конца 2023 года.

Однако самое интересное, что даже эту бюджетную резолюцию, которую в Украине восприняли чуть ли не как измену (хотя, как иначе, ведь в разгар контрнаступления наш основной донор остается без денег для оказания нам военной помощи), спикер Палаты представителей Кевин Маккарти смог протянуть с помощью демократов, чтобы избежать "шатдауна" И теперь MAGA угрожает ему отставкой, ведь именно голосами протрамповского крыла Маккарти с 15 раз и был собственно избран спикером.

В понедельник вечером, 2 октября, член Палаты представителей, республиканец от Флориды Мэтт Гетц уже подал ходатайство об отставке Кевина Маккарти с должности спикера, аргументируя это тем, что тот пошел на "тайное соглашение" с демократами о помощи Украине. Как пишут американские СМИ, соответствующее голосование должно состояться уже в ближайшие дни. Кстати, за 234-летнюю историю только двум спикерам нижней палаты Конгресса выдвигали вотум недоверия.

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Демократы тоже перед непростым выбором. С одной стороны, чисто по политическим мотивам, они не могут своими голосами спасти Маккарти от отставки, проголосовав в унисон с умеренной частью республиканцев. Например, еще весной спикер Палаты представителей достиг консенсуса с Администрацией Байдена относительно объема бюджетных расходов и дефицита, а затем принял сторону протрамповского крыла в рядах республиканцев, требующих их сокращения, манипулируя слишком большой помощью Украине. Также Маккарти обещал не открывать расследование по импичменту Байдена, а затем сделал это. С другой стороны, как пишут американские СМИ, для демократов есть определенные выгоды сохранения Маккарти в должности спикера Палаты представителей. К примеру, в вопросе увеличения поддержки Украины.

То есть, как видим, Палата представителей в сложном политическом тупике. Группа MAGA удачно манипулировала на тему поддержки Украины, доведя до возможной отставки Кевина Маккарти. Если Конгресс еще больше углубится в эту политическую турбулентность, время будет потеряно на поиск нового спикера, парализующего Палату представителей, как пишет The Washington Post, а за 45 дней, то есть до 17 ноября, законодатели должны принять полноценный бюджет, где обещают предугадать $60 млрд для Украины. Однако это будет выстрел себе в ногу, поскольку без денег останутся и они сами.

Заморозка финансирования: есть ли такой риск для Украины

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, риска прекращения финансирования Украины со стороны США нет. Пока для Киева "зарезервировано" почти $3 млрд. Однако, по информации Associated Press, в письме к лидерам Конгресса, Минобороны США отмечает, что у них осталось всего $1,6 млрд. Но и это не сенсация, ведь именно о такой сумме накануне говорило украинский МИД. В понедельник, 2 октября, СМИ сообщили, что у Пентагона есть оружие для Украины еще на $5,4 млрд. Этого хватит на соответствующие поставки еще где-то на шесть месяцев.

На брифинге в понедельник, 2 октября, представитель Госдепа США Мэтью Миллер сообщил, что финансирование по Инициативе содействия безопасности в Украине (USAI) и Иностранного военного финансирования (FMF) было приостановлено.

"Это программы, которые позволяют нам заключать контракты для Украины на долгосрочную перспективу. Мы не можем сделать это без дальнейших действий Конгресса. Поэтому призываем Конгресс профинансировать наш запрос на поддержку кратко- и долгосрочной помощи безопасности Украины в полном объеме, а также позволить Пентагону пополнить его запасы, которые уже иссякли", — объяснил Мэтью Миллер.

Как видим, вопрос дальнейшей военной поддержки Украины со стороны США встал довольно остро и серьезно. В Киеве не умаляют эту угрозу, как об этом на днях написали несколько американских СМИ. На американском треке украинская дипломатия проводит удачную и взвешенную политику в разгар президентской кампании, чтобы скептики, особенно трамписты, не обвинили Киев в вмешательстве в американские выборы. В то же время нам следует усилить информационное информирование американцев относительно уровня предоставленной Украине помощи, ее значения и целей.

Как в Демократической, так и в Республиканской партиях есть большинство при сохранении необходимого уровня помощи Украине в бюджете на 2024 год. Однако есть в обеих партиях и колеблющиеся или категорически против. И, когда речь идет о республиканцах, это не только MAGA. Поэтому мы еще услышим много спекуляций на этот счет. Любой ценой Украина должна сохранить американскую помощь на действующем уровне. Это даст правильный сигнал как Европе, так и всему миру о преданности США в дальнейшей поддержке. Потому что все громче звучит неуверенность в том, как может закончиться война России против Украины, не будет ли очередной заморозки с фактическим признанием "территориальных реалий", как того хочет Россия, и не будет ли Украина вступать в НАТО частями, если вообще будет вступать.

Во-первых, следует объяснять, что помощь Украине в разрезе всех федеральных расходов Америки, на сокращении которых так настаивают трамписты, составляет менее 1% и менее 0,3% ВВП. Это не имеет сравнения с тем, сколько Вашингтон в свое время потратил на Ирак и Афганистан.

Во-вторых, США не основной финансовый донор Украины, несмотря на сетование Трампа, мол, Европа недостаточно помогает Киеву. На самом же деле европейские институции и страны уже предоставили Украине больше, чем Америка.

В-третьих, если противники дальнейшей поддержки Украины сетуют, что главный соперник США – это на самом деле Китай, то что будет, если Киев упадет? Пекин фактически получит зеленый свет для возвращения Тайваня (а некоторые американские СМИ уже пишут и о Филиппинах) военным путем, что будет точно означать для США войну с Китаем. Пока украинская армия противостоит российской самостоятельно, американские войска за нас не воюют. Поэтому инвестиция США в Украину – это прежде всего инвестиция Америки в собственную же безопасность в будущем. Причем самая дешевая инвестиция.