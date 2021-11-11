Бюро находок столичного метро разыскивает владельца пакета с подарками: видео

Вместе с ним своих владельцев ждут телефоны, зонтики и даже кроссовок с биркой.

В бюро находок столичного метро принесли пакет с подарками, владельца которого теперь разыскивают через соцсети и телевидение.

О загадочной находке и условиях ее возвращения 10 ноября говорится в сюжете ТСН 19:30.

Розовый пакет с несколькими коробками, перевязанными лентами и надписью "С днем рождения" весит не менее трех килограммов. Правоохранители уже осмотрели находку специальным устройством и заверили, что ничего подозрительного в ней нет.

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Потом пакет с подарками поселился в кладовой метрополитена в бюро находок на станции "Нивки". Вместе с ним своих владельцев ждут телефоны, зонтики и даже кроссовок с биркой.

Тамара работает здесь уже 14 лет. По ее словам, чаще всего пассажиры метрополитена теряют шапки. Также здесь есть бесчисленное количество перчаток, а еще куртки, пальто и даже скрипичный смычок.

В углу – гора дорожных сумок и чемоданов. А вот телефоны хранятся в сейфе. Сюда они попадают чаще всего разряженными. Поэтому удается найти свой тем, к чьим подходит зарядка от личного телефона Тамары.

"Я подзарядила телефон, жена владельца позвонила по телефону и говорит: — Алло! Я ей: — Да, я вас слушаю! И она: — Я не поняла, кто вы такая?! Я своему мужу звоню!" – рассказывает женщина.

Пустые кошельки, добавляет, как правило, не ищут. А вот за набитыми деньгами как-то владелица пришла через два месяца.

За хранение вещи женщина тогда заплатила 700 гривен: по 14 гривен 40 копеек в день. Заметим, что стоимость хранения забытой в вагоне вещи не зависит от ее габаритов. "Стиральная машина у нас есть на хранении", — делится Тамара.

Чтобы получить утерянную вещь, владелец должен обязательно подробно ее описать. В случае с потерянными подарками – хозяин должен знать не только количество коробок в пакете. "Еще есть одна вещь, она небольшая, но она есть, владелец должен описать ее", – указывает сотрудница бюро находок.

Тамара подозревает, что день рождения, к которому готовили подарки, уже прошел, однако впереди еще много праздников и чудо обязательно произойдет.

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