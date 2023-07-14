Бьют ногами, матерят и стреляют: в Украине — новая волна жестких вручений повесток военкомами (видео)

На Тернопольщине и Днепропетровщине — новые конфликты с военкомами, а в Одессе ищут тайных военных.

За последние сутки в соцсетях появилось сразу несколько видео, на которых снято задержание гражданских людьми в военной форме. Авторы видео утверждают, что таким образом представители военкоматов выполняют план по мобилизации. Согласно описаниям видео, речь идет о задержании гражданских в Тернопольской, Одесской и Днепропетровской областях.

Например, автор одного из видео снял, как мужчины в военной форме, вероятно, представители одного из военкоматов Тернопольской области, вооруженные автоматами, задерживают гражданского возле автобуса сообщением Микулинцы-Тернополь. Мужчина оказывает сопротивление, после чего ему наносят удар коленом в живот. В адрес гражданского раздаются фразы с матами: "Давай садись на*й".

На видео также видно присутствующего на месте происшествия сотрудника в форме, похожую на полицейскую. Он пытается умерить мужчину в военной форме, держит его за руки, но тот ударил гражданского ногой в живот. При этом слышен возмущенный голос женщины, которая говорит: "Какое имеют право останавливать машину?"

Хотя в Тернопольском областном ТЦК пока воздержались от комментариев по поводу этого события, случай для ТСН.ua прокомментировали в областной полиции.

На Тернопольщине сотрудники ТЦК грубо вытаскивали пассажира из автобуса

"Мы видели это видео в соцсетях, — рассказал в комментарии для ТСН.ua спикер Тернопольской облполиции Сергей Крета. — Сведения об этом внесены в Единый журнал учета о совершении преступлений и правонарушений, но к нам никто не обращался".

Затолкали в автобус не представители ТЦК

Аналогичное видео опубликовали и одесские Telegram-каналы. На записи можно увидеть, как люди в военной форме задерживают гражданского. Тот тоже сопротивляется, после чего был повален на землю, получил удар и был прижат ногой человека в военной форме к земле. В итоге парня затолкали в желтый микроавтобус. Автор видео утверждает, что задержанный получил удар в голову.

Кроме того, в одесских пабликах появилась информация, что в городе якобы созданы временные посты, где выдают повестки.

В Одесском областном ТЦК сайту ТСН.ua сообщили, что сейчас руководство военкомата выясняет обстоятельства этого происшествия и предварительно пока нет подтверждения, что люди в военной форме – это работники именно ТЦК.

На Одесщине выясняют, кто жестоко задержал гражданского

Впоследствии, после более тщательного выяснения обстоятельств, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в комментарии для ТСН.ua сообщила:

" На видео – не наше транспортное средство, такого транспортного средства в ТЦК нет, на видео – не сотрудники ТЦК".

Наталья Гуменюк не исключила, что соответствующие органы будут выяснять, что за событие снято и кто является его участниками.

Драка и стрельба на Днепропетровщине

В свою очередь, жители Днепропетровской области в одном из Telegram-каналов обнародовали видео, на котором можно увидеть, что несколько человек в военной форме, вероятно, представители военкомата в зоне отдыха догоняют мужчину. Автор видео утверждает, что таким образом представители военкомата выдают повестки. К этому добавила, что услышала в адрес убегающего мужчину фразу: "Стреляй по ногам". Впоследствии на видео раздается выстрел в воздух. Кто именно его осуществил – автор видео этого не говорит, но на ролике заметно, что руку вверх с каким-то предметом поднимает мужчина в гражданском. После этого один из военных повалил на землю гражданского. «Они избивают его!», — кричит автор видео.

На Днепропетровщине общение с военкомами закончилось стрельбой

Все обстоятельства этого события выясняют правоохранители. Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Материал зарегистрирован, установлена часть участников происшествия, сейчас с ними общаются полицейские. С заявлениями к нам никто не обратился. Материал мы зарегистрировали по публикациям в СМИ. Полицейские сейчас проводят проверку и устанавливают всех участников происшествия", — сообщила Анна Старчевская.

По данным наших источников в МВД, участниками происшествий были в том числе и представители ТЦК.

Имеют ли право военкомы задерживать

Анализируя ряд последних инцидентов, адвокат Ростислав Кравец говорит, что представители ТЦК вообще не имеют права задерживать физических лиц.

"По закону у представителей ТЦК нет полномочий задерживать и куда-то доставлять. У них есть инструмент – составление административных протоколов, если лицо уклоняется от мобилизации или военного учета. Других полномочий у представителей ТЦК нет. Происходящее на улице задержание – это превышение власти и служебных полномочий и похищение человека. У полиции также нет задерживать личность и доставлять в ТЦК без соответствующего решения суда", — сообщил Ростислав Кравец.

Он предполагает, что работники ТЦК могут прибегать к таким методам потому, что им самим могли поставить условие – либо они укомплектовывают воинские части мобилизируемыми, либо идут служить сами.

Ранее сообщалось о том, имеют ли право военными заходить в жилье.

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