'Бьют, пакуют!": после скандального видео в военкомате Львова обратились к мужчинам от 18 до 60 лет

Стали известны подробности скандального и неудачного задержания гражданского людьми в военной форме вблизи центра Львова.

Напомним, на днях в соцсетях распространили видео, на котором несколько мужчин в военной форме пытаются задержать и затянуть в микроавтобус гражданского. Тот сопротивляется, а впоследствии снимавший видео призвал прекратить задержание.

"Так во Львове пакуют. Парень стоял на остановке. Бьют, пакуют. Вызовите полицию, что вы его трогаете! Отпустите его, вы хуже ка*апов", — начал кричать автор видео военным. Последние из-за этого несколько растерялись, что, возможно, дало возможность парню убежать.

Сравнив кадры с видео с фотографиями улицы Городоцкого (львяне сообщали, что именно на ней произошло это событие), ТСН.ua выяснил, что событие действительно произошло на этой улице возле академического драматического театра имени Леси Украинки.

По состоянию на вечер 18 сентября львовский областной ТЦК не подтвердил и не опроверг того, что люди в военной форме на этом видео имеют отношение к военкомату.

На наш вопрос о том, представители ли ТЦК на этом видео, в военкомате сообщили, что свою позицию изложили на официальной странице в Facebook.

В сообщении ТЦК отмечается следующее: "Сетью интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей ТЦК и СП . По данному факту руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры. Вместе с тем напоминаем гражданам, в возрасте от 18 до 60 лет, во время действия военного положения должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы и по требованию предоставлять их для проверки уполномоченным лицам совместных патрулей".

В свою очередь, правоохранители нам сообщили, что предварительно с заявлениями о совершении правонарушения в данном случае к ним никто не обращался.

Ранее сообщалось о том, с какими болезнями позвоночника, опорно-двигательного аппарата не мобилизуют во время военного положения.

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