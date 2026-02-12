"Бьют ракетами обычно в такие дни": эксперт спрогнозировал вероятную дату новой массированной атаки России

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев спрогнозировал вероятную дату следующего российского удара по Украине / © ТСН

Постепенное повышение температуры воздуха в Украине не нивелирует угрозы нового российского массированного ракетно-дронового удара — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал мнение бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, опираясь на собственную аналитику воздушных ударов.

«Фактор погодных условий не станет определяющим при планировании россиянами их ракетных и дроновых атак. Ключевое — это имеющиеся ресурсы. Обратите внимание, что воздушные тревоги в течение 12 февраля были связаны с тем, что РФ осуществляла какие-то приготовления на полигоне «Капустин Яр». То есть россияне используют все, что есть. При этом россияне понимают, что вряд ли им целесообразно производить одиночные пуски ракет. Рассчитывают, что во время массированных пусков хотя бы часть ракет попадет по цели», — высказывает свое мнение Селезнев.

На его взгляд, в последнее время российская армия масштабировала использование управляемых авиационных бомб.

«Произошел рекорд. Более 300 КАБ в сутки были использованы врагом. Они прилетают по прифронтовым территориям, но расстояние более 100 км уже не новость. Я думаю, что оккупанты используют то, что им осталось в наследство от СССР», — говорит аналитик.

По предположению Селезнева, очередная массированная ракетная или комбинированная ракетно-дроновая атака может произойти уже в скором времени.

«Для себя лично я вывел формулу, что россияне обычно пытаются нас атаковать в выходные. В ночь на субботу или в ночь с субботы на воскресенье. С учетом того, что атака была сегодня, успеют ли они снова накопить ресурс — вполне вероятно. Ресурс для этого есть. Я бы не исключал варианта, что атака может произойти в эти выходные», — делится своими расчетами аналитик.

Как известно, в недавнем прошлом Россия использовала тактику концентрированных ударов по отдельно взятым городам. В ночь на 12 февраля оккупанты осуществили пуски ракет по Киеву и Днепру.

«По моему мнению, таким образом РФ пытается накрыть как можно больше целей в надежде на то, что смогут обойти нашу ПВО. Кроме того, по всей вероятности, в военную рациональность вмешивается политическая целесообразность. Учитывая, что в ближайшее время должен состояться очередной раунд переговоров в формате Украина-США-Россия, возможно, РФ таким образом пытается продемонстрировать свою готовность давить дальше», — предполагает Селезнев.

Как известно, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что следующий раунд переговоров запланирован в США 17 или 18 февраля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ночью РФ атаковала большой областной центр: травмированы дети, есть разрушения. Россияне ночью атаковали Днепр беспилотниками и ракетами. Раздавались мощные взрывы.





