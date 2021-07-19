Бьют тяжелым калибром: оккупанты обстреляли украинские позиции севернее Донецка

А еще со стороны оккупированного Донецка каждую ночь стреляют снайперы.

Днем — жара, темной порой — враждебные обстрелы. Стрелковое вооружение на участке фронта севернее оккупированного Донецка, боевики сейчас почти не применяют. Зато тяжелое и дальнобойное российское оружие вовсе не молчит.

Какие цели ищут захватчики и как на это отвечают украинские защитники, об этом говорится 19 июля в сюжете ТСН.19:30.

Сейчас боевики обстреливают поселок Пески квадратами. Бьют тяжелым калибром по разным улицам, а именно — по домам. Таким образом, говорят военные, террористы пытаются определить, где именно живут бойцы.

Игорь показывает сразу несколько воронок посреди разбитого населенного пункта. Говорит, в эти выходные пророссийские наемники не отдыхали. Все чаще на такую дерзость боевиков, даже несмотря на объявленное перемирие, Вооруженные силы отвечают огнем.

То, что прилетало сюда от боевиков в последнее время, ребята складывают на отдельную полочку. Здесь и хвостовики от мин и управляемых ракет, и неразорвавшиеся противотанковые снаряды. А еще со стороны оккупированного Донецка каждую ночь стреляют снайперы.

Новости с фронта: оккупанты бьют с дальнобойного оружия на участке севернее Донецка

Днем боевики, опасаясь патрулей ОБСЕ, в настоящее время огонь почти не открывают. Но покоя от них все равно нет. Ведь те постоянно что-то кричат из своих окопов.

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Илье — 19 лет и здесь он не более чем полгода. На фронт ушел, бросив учебу в университете. По дому и близкими, говорит, грустит. Как и все здесь. И чтобы на войне хоть немножко чувствовался уют, просто на наблюдательном пункте ребята повесили ковер.

Иван — один из немногих местных, кто уже 7 лет живет в Песках под обстрелами. За это время в его дом снаряды различного калибра прилетали 14 раз. Последний раз — в конце мая, когда пророссийские наемники били из артиллерии. Тогда в доме пробило крышу. Сейчас Иван дыру уже закрыл. Работы, говорит Иван, куча. Шифер положить, ремонт в разрушенной комнате сделать, забор починить. А если еще прилетит, то снова возьмется все ремонтировать. Уезжать не хочет. Обстрелов больше не боится.

Напомним, что боевики обстреляли поселок Нью-Йорк в Донбассе.

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