"Бахает 50 раз в сутки": жители Семеновки, видящие Россию из окон, рассказали об активизации врага

В украинском городке Семеновка на Черниговщине, расположенном рядом с российской границей, почти в пешей доступности, рассказали ТСН.ua о том, что наблюдают в последние дни.

"Сейчас почти каждый день слышим, как "гупает". Очень сильно. От моей улицы до российской границы – 10 километров, можно пешком дойти. Что это за звуки – сказать сложно. Неофициально говорят, что граница обстреливается россиянами от 5 до 50 раз в сутки. Например, позавчера к нам, по Семеновской общине, прилетели ракеты. Погибли два человека. Но сейчас сухопутное наступление врага через наш город точно не повторится так, как это было в феврале прошлого года, когда оккупанты ехали на Чернигов мимо наших домов, — рассказал в комментарии для ТСН.ua один из местных жителей по имени Николай. — Конечно, не могу подробно рассказывать о методах обороны, но мы все здесь хорошо подготовились. Очень серьезно. Если российская пехота будет пытаться снова лезть, то готовы встречать ее не только пулями».

К этому Николай добавляет о том, каким было для жителей Семеновки первое утро войны, 24 февраля прошлого года.

"Около 4 часов утра россияне начали обстреливать границу так, что все содрогалось, — рассказывает Николай. — Я выскочил во двор и увидел, как по границе бьют российские "Грады" и артиллерия. Через некоторое время справа и слева появились колонны вражеских танков. Направлялись на Чернигов. Наши жители побежали в магазины запасаться продуктами, у банкоматов появились огромные очереди".

По словам Николая, не теряя времени, горожане вместе побежали делать сооружения, которые сделали невозможным продвижение из России новых колонн техники.

"Как оказалось, не проехали не только новые колонны, но и техника с ранеными оккупантами, для которых война, надеюсь, уже закончилась навсегда. Те, кто мог передвигаться, не забыли помародерствовать - из полицейского участка украли четыре колеса, из здания райадминистрации вынесли головку сыра, еще где-то украли бензопилы. Чтобы уехать в Россию, они были вынуждены искать другие пути. Насколько я знаю, бежали они через другой город", — резюмирует житель Семеновки.

Вероятность наступления - военные оценили риски

На Северском направлении украинские защитники готовы к любому развитию событий. Но ВСУ не дадут оккупантам дойти к Чернигову.

Об этом в январе заявил командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк.

"Конечно, мы рассматриваем любой вариант развития событий. Но ситуацию мы держим на контроле", - заявив генерал-майор.

По его словам, ВСУ могут дать захватчикам мощный отпор, если те снова пойдут в наступление. Он подчеркнул, что подразделения «готовы к натиску врага».

"Мы сдержим их. Как защитили Чернигов раньше, так и защитим. А если просто, то даже не дадим врагу дойти к Чернигову", - подчеркнул Николюк.

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