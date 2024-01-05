"Бывает деструктивной": коллега Безуглой прокомментировал ее отзыв с должности в комитете Верховной Рады

Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что его коллега по фракции и парламентскому комитету Марьяна Безуглая бывает деструктивной и некомандной.

Об этом он сказал в эфире "1+1".

Именно с этим, по словам Чернева, связан ее отзыв с должности заместителя председателя комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке.

"При всей работоспособности Марьяны иногда ее просто заносит, иногда она бывает и некомандной, и несколько деструктивной", — отметил он.

В то же время Егор Чернев подчеркнул, что отзыв пока носит только характер рекомендации, окончательное решение по Марьяне Безуглой должен принять сессионный зал.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Секреты и гостайна скандального законопроекта о мобилизации! | Егор Чернев"

Напомним, народного депутата от партии "Слуга народа" Марьяну Безуглую 5 января рекомендовали отозвать с должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности. После этого нардеп эмоционально отреагировала на решение коллег и отказалась признавать его легитимность.

Читайте также: