Бывшие "беркутовцы" впервые получили приговор за разгон Евромайдана

Однако отбывать наказание они не будут.

Двух екс-беркутовцев приговорили к трем годам тюрьмы. Это первый реальный приговор работникам спецподразделения по делам Майдана, но отбывать наказание они не будут — потому, что истек срок давности.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня Шевченковский суд столицы признал виновными в превышении власти или служебных полномочий совершенное группой лиц, сопровождалось насилием.

По данным следствия, они в ноября 2013 года во время силового штурма Майдана с дубинками и шумовыми гранатами задержали потерпевшего Максима Федея. Правоохранители составили против активиста рапорт об административных правонарушениях.

Сегодня суд полностью удовлетворил гражданский иск Максима Федея к Эйсмонта, Мохоня, Главного управления Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 000 гривен.

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