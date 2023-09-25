Бывший одесский военком рвется на свободу: рассчитывает на 5 огнестрельных ранений ног

Скандальный бывший военком Одесской области Евгений Борисов, находящийся в СИЗО, через три недели настроен доказывать в апелляционном суде безосновательность своего ареста.

Правоохранители подозревают его по трем статьям УК Украины, инкриминируя незаконное обогащение и нарушение порядка несения военной службы. Кроме того, весной этого года появилась информация, что семья Борисова якобы владеет в Испании недвижимостью, стоимость которой может достигать 3,95 млн евро.

О запланированном рассмотрении апелляционной жалобы в комментарии для ТСН.ua рассказал один из адвокатов Борисова – Александр Маковецкий.

" 12 числа будет рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения, которая была продлена ", — сообщил нам адвокат Маковецкий.

Маковецкий обращает внимание на то, что Евгению Борисову лучше ходить, чем сидеть в СИЗО. Это объясняет тем, что у его клиента есть определенные проблемы со здоровьем, его он поддерживает благодаря таблеткам, которые Борисову передают родственники. По словам Маковецкого, у его клиента пять огнестрельных ранений ног.

"12 июля этого года соответствующим решением ВМК он был признан непригодным для прохождения военной службы, — говорит адвокат. — С учетом того, что у него было пять огнестрельных ранений, соответственно, это стало следствием. То есть как следствие — он непригоден к службе. С учетом того, что непригодного к военной службе Борисова подозревают в военном преступлении, военное преступление аргументируется субъектностью. То есть, если бы мы даже предположили, что было уклонение от службы, то оно не является действенным. Почему? Потому что лицо не было субъектом преступления. Это во-первых. Во-вторых: когда лицо 13 июля освобождено из рядов вооруженных сил, то он уже не военный, а гражданский, а 22-го ему сообщают о подозрении. То есть прошло 10 суток, как лицо гражданское, а его привлекают к ответственности за военное преступление".

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о выезде Борисова за границу, Маковецкий ответил, что не исключено, что выезд Борисова за границу во время службы правоохранители расценивают как преступление.

"Следствие считает, что у него не было оснований для выезда, а сторона защиты считает, что были. Было соответствующее решение Главнокомандующего о предоставлении возможности выезда за границу для лечения. Следствие считает, что нужны были разрешения Минздрава, а мы утверждаем, что в данном случае он проходил лечение не за средства государства, а за собственные, поэтому эти разрешения были не нужны", — говорит Маковецкий.

Уголовное производство расследует ГБР. Наши источники в этой структуре не исключают, что для завершения следствия понадобится еще около месяца, после чего материалы могут быть направлены в суд.

В свою очередь, в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона нам сообщили, что недавно суд продлил Борисову срок содержания под стражей.

"Как известно, 24 июля Борисов был задержан (работниками ГБР – Ред.), затем была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Содержание под стражей продлено до 22 октября (это может свидетельствовать о том, что следствием было доказано в суде то, что существуют риски, например, побег Борисова – Ред.). Расследование продолжается, подход очень тщательный", — сообщил ТСН.ua начальник отдела информационной политики и коммуникаций Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Эдуард Плешко.

Скандал вокруг Борисова: что известно

В конце апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждал, что начальник Одесского облвоенкомата Евгений Борисов якобы получил финансовую выгоду из возможной незаконной деятельности. Это якобы позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тыс. евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро. Кроме этого, одно из интернет-изданий, 368.media, утверждало, что Борисов в конце прошлого года выезжал в Испанию отдыхать на элитный курорт.

В ОК "Юг" тогда отреагировали на скандал и отметили, что проверят соответствующую информацию. Также в ведомстве подчеркнули, что военнослужащих отстранили от исполнения обязанностей, и подчеркнули, что будут безоговорочно способствовать расследованию всех обнародованных данных.

После этого ГБР возбудило производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского военкомата во время призыва военнообязанных.

"Работники ГБР возбудили уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий. По оперативным данным, за вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", – сообщала прессслужба ГБР.

Ранее сообщалось, что в июне президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно уволить руководителя Одесского областного ТЦК.

Арестовали еще одного

Кроме того, правоохранители, похоже, нашли еще больше доказательств и оснований арестовать и второго фигуранта громкой истории во Львовской области. Как сообщило ГБР, на днях в Самборе Львовской области, в помещении ТЦК, двое работников военкомата незаконно удерживали и пытали двух мужчин. По данным ГБР, в военкомате обоих мужчин пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из потерпевших удерживали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7. Одного из пострадавших работник военкомата бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием.

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