Бывший пленник "Изоляции" Асеев прокомментировал задержание главного палача донецкой тюрьмы

По информации СБУ, этот мужчина организовывал и участвовал в убийствах и пытках противоправно заключенных граждан Украины.

В Киеве задержали боевика "ДНР" и главного палача тюрьмы донецких боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского.

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Как сообщили в эфире ТСН.12:00, где именно задержали палача тайной тюрьмы в оккупированном Донецке и при каких обстоятельствах — пока этой информации нет. Но ТСН о сенсационном задержании удалось пообщаться по телефону с бывшим пленником "Изоляции" Станиславом Асеевым.

Он рассказал, что задержание "Палыча" произошло благодаря расследованию, к которому присоединилось издание Bellingcat – его журналисты и эксперты занимаются расследованиями, анализируя данные из открытых источников. Как объяснил Станислав Асеев, пока информации мало именно потому, чтобы не засветить людей, которые помогали расследователям найти "Палыча".

Следует отметить, что особенно активно поиски Дениса Куликовского начались прошлой осенью. Именно тогда в ТСН.Тиждень показали репортаж под названием "Фабрика боли". Тогда журналистам удалось найти и продемонстрировать, как выглядела тюрьма, ее комнаты и орудия для пыток. Также герои сюжета рассказывали, как именно их пытали. Особенно о том, как это делал именно "Палыч".

Самым любимым средством для пыток Дениса Куликовского был тапик – это военно-полевой телефон, провода которого людям накручивали на пальцы ног, рук или гениталии. Герои рассказывали, что от этого вида пыток Куликовский якобы получал удовольствие. Сколько людей "Палыч" пытал и замучил до смерти — точных данных пока нет. И возможно самое главное, что удалось тогда выяснить, это то, что Денис Куликовский скрылся с оккупированной территории якобы еще в 2019 году и что может находиться в Киеве.

В Киеве задержали главного ката тайной донецкой тюрьмы "Изоляция" | Новости Украины

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