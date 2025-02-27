Бывший полковник полиции рассказал, как должностные правоохранители бежали в первые дни войны

Рыбак говорит, что никаких рекомендаций или указаний не было.

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину не было слаженных действий полиции.

Об этом командир роты ударных беспилотников 46-й аэромобильной бригады ДШВ Рыбак сказал в интервью специальному корреспонденту ТСН.

"Когда началось полномасштабное российское вторжение, в принципе я был готов. Я знал, что делать, потому что опыт был: я готовил личный состав, тогда я был главой полиции в Каменском. Когда уже началось вторжение – начался этот хаос, паника, как всегда все убегали, руководство Национальной полиции никаких команд не давало никому. Клименко с нами 23 числа провел совещание, сказал, что что-то, где-то будет. Никакой конкретики, никакого распоряжения или документа не было, что делать", - сказал он.

По его словам, уже 24 февраля 2022 года руководители полиции, где начались боевые действия, сбежали.

"24 февраля, когда танки ушли, механизированные колонны, тогда руководители областных управлений и полиции, где были боевые действия, все сбежали. Это Сумщина, Черниговщина, Николаевщина, Луганщина и Херсонщина. Личный состав остался на оккупированной территории, никаких команд по эвакуации, не было никакого действия, конкретных действий", — сказал он.

Кто такой Рыбак

Сам Рыбак о себе говорит так: 27 лет работал в полиции, занимал разные должности.

Лет 12 был руководителем полиции.

"Был сначала на Луганщине в 2014 году. Я как раз был руководителем полиции города Сватово на Луганщине. В 2016 году меня перевели на Днепропетровщину, на повышение. Я руководил такими мощными коллективами — в городах Каменском, там у меня где-то 1000 полицейских было подчинено, Каменский район — был полковником полиции до 2022 года", – поделился он.

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