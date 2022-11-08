Бывший посол США в Киеве рассказал о группе республиканцев, сомневающихся в помощи Украине

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер рассказал, что у Республиканской партии есть крыло MAGA, которое сомневается в том, нужно ли помогать Украине.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua

"Украина в целом пользуется двухпартийной поддержкой в Конгрессе США с начала 1990-х годов, и это, вероятно, будет продолжаться. Однако крыло Республиканской партии MAGA (от слогана Трампа на выборах-2016 Make America Great Again – ред.) стало сомневаться в поддержке Украины, и я волнуюсь, что эта линия может стать доминирующей, если республиканцы будут контролировать Палату представителей", – пояснил Пайфер.

Выборы в США и помощь Украине

8 ноября в США выбирают следующий состав Конгресса на промежуточных выборах: все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.

Бывший посол США в Украине Джон Гербст прогнозирует, что поддержка Украины не изменится после промежуточных выборов в США, несмотря на рост числа республиканцев в Конгрессе.

Издание The New YorkTimes утверждает, что российские ботофермы пытаются вмешаться в американские выборы, надеясь, что поддержка Украины уменьшится.

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