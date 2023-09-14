Бывший спикер Генштаба ВСУ рассказал, что может привести Россию к поражению в войне

Россия может подтянуть дополнительные резервы, но и техника будет застара для современной войны.

Военно-технические возможности россйской армии могут стать фактором поражения в войне в Украине.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

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"Условно говоря, если мы сожжем всю их артиллерию, а эта тенденция украинской армией закладывается. Мы ежесуточно уничтожаем по меньшей мере по три десятка их артсистем. Сейчас на фронте, кажется, их более 3 тысяч. Есть над чем работать. За 3-4 месяца с такой интенсивностью ведения контрбатарейной борьбы и мы сожжем им всю артиллерию. Конечно, они могут подтягивать дополнительные резервы с баз хранения, подтягивать те артсистемы, которым 100 лет", — сказал он, подчеркнув, что "современное высокотехнологичное артиллерийское вооружение Россия не может изготавливать большом количестве".

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, что оккупанты штурмуют позиции ВСУ, чтобы вернуть утраченные территории. Продолжаются ожесточенные бои.

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