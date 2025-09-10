Бывший учитель английского языка зарезал двух учеников в Винницкой области: жуткие подробности

Школьники, которых убили в Шаргороде / © Суспільне

Реклама

Стали известны потрясающие подробности зверского убийства двух старшеклассников в Винницкой области, в городе Шаргород.

По данным Винницкой областной прокуратуры, трагедия произошла сегодня утром, 10 сентября.

Когда ученик 10 класса и ученик 11 класса направлялись в школу, по крайней мере на одного из них ждал их 23-летний бывший учитель. Мужчина нанес ребятам проникающие ранения в шею, старшеклассники скончались на месте происшествия, а учитель скрылся с места происшествия. Впоследствии подозреваемый был задержан.

Реклама

Эксклюзивные подробности в комментарии для ТСН.ua рассказала руководитель отдела образования и спорта Шаргородского городского совета Валентина Гуменюк.

По ее словам, событием потрясен не только весь педагогический коллектив, но и весь город.

«Подозреваемый — это бывший учитель английского языка. В прошлом году он пришел на работу, на должность учителя английского языка», — рассказала нам Валентина Гуменюк.

И продолжила: «Проработал не полный учебный год, потому как не сложились отношения с определенными учениками. Были жалобы, конфликты. Родители учеников были вынуждены вмешиваться в эти инциденты, они обращались к администрации учебного заведения. Родители были недовольны. Кроме того, был конфликт в укрытии. Этот учитель якобы толкнул ребенка. Намеренно или случайно — не известно. Был случай, когда администрация школы вызвала полицию. Сначала администрация защищала учителя, видимо, не хотелось, чтобы эта ситуация набирала обороты».

Реклама

По словам Валентины Гуменюк, впоследствии директор заведения уволилась, недоработала полный учебный год. На ее место назначили другого человека.

«Конфликты повторились. Она, директор, сказала учителю, мол, если у вас не складываются отношения, то мы вас не будем задерживать. Весной он написал заявление на увольнение по собственному желанию».

По предварительной информации Валентины Гуменюк, один из убитых учеников — это тот, который фигурировал в потасовке в укрытии.

«Сейчас очень много информации, поэтому скажу так: мне кажется, что это тот ученик. Но утверждать не буду», — говорит Гуменюк.

Реклама

Непосредственно о конфликте руководитель отдела образования говорит, что отношения у учителя с 10-классником не сложились в другой школе, где первый раньше работал, а последний учился.

«Они сталкивались в другой школе, а, как говорят, досталось этому лицею, где они оказались вместе», — говорит Гуменюк.

И добавляет, что о конфликтах 11-классника с учителем нет информации.

Она предполагает, что 11-классник мог оказаться не в том месте и не в то время, когда шел в школу со своим приятелем из 10 класса.

Реклама

Напомним, утром 10 сентября в городе Шаргород Жмеринского района местный житель обнаружил тела двух несовершеннолетних. Городской голова Шаргорода Владимир Барецкий сообщил, что нападение произошло недалеко от городской больницы. Он призвал местных жителей предоставить правоохранителям любую информацию, которая может помочь следствию.