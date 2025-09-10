Бывший учитель на Виннитчине зарезал учеников накануне важного суда: новые ошеломляющие подробности

Убитые учителем школьники / © ТСН

Стали известны новые подробности того, что предшествовало шокирующему убийству двух учеников-старшеклассников в Шаргороде Винницкой области.

Напомним, в этом преступлении подозревается бывший учитель английского языка, у которого с одним из этих ребят был конфликт.

Как выяснил ТСН.ua, в селе Пасынки на Виннитчине, откуда родом 23-летний учитель, соседи о нем отзываются как о вежливом мужчине, «который всегда здоровался»:

«Его зовут Алексей Викторович П., относительно него лично у меня создалось впечатление, что это внимательный воспитанный человек. Все мы в шоке от случившегося. Но при этом по селу ходили слухи, что во время одного из конфликтов он вроде бы душил старшеклассника в бомбоубежище. Поговаривают, что даже было возбуждено уголовное дело и вскоре должен был состояться суд, но вот такое произошло…»

Как дополнительно выяснил ТСН.ua, в конце сентября Шаргородский районный суд Винницкой области действительно запланировал рассмотрение дела, в котором фамилия, имя и отчество обвиняемого и имя потерпевшего совпадают с ФИО учителя и с анкетными данными одного из убитых подростков.

Согласно материалам дела, о чем идет речь на официальном государственном сайте «Судебная власть Украины», было открыто уголовное производство по статье 125 уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 1 года исправительных работ.

Кроме того, как оказалось, конфликт учителя с учеником был такого масштаба, что о нем осведомлен даже городской голова Шаргорода Владимир Барецкий.

В комментарии для ТСН.ua он опроверг слухи, которые сейчас ходят по Сети о том, что будто бы учитель отомстил старшекласснику за то, что тот якобы обижал его младшего брата.

«Я думаю, что это предположение», — ответил нам Владимир Барецкий.

И продолжил: «Я знаю о конфликте учителя с одним из погибших теперь учеников. Про месть за брата я ничего не слышал. Относительно учителя: это молодой человек, который недолго работал учителем в одном селе. Насколько известно, мужчина холостой, у него отец, мать, брат и сестра. Учитель попадал в поле зрения правоохранителей. У него были конфликты с учеником, родители парня вызывали полицию. В течение полугода в школу трижды вызывалась полиция. Информация дошла до меня, как до мэра. Неоднократно я направлял комиссию. Потом я принял решение сменить директора школы. Новый директор школы уволил учителя. Это было в марте».

По словам городского головы, конфликт действительно тянулся с тех времен, когда учитель и ученик были в другой школе, но так сложилось, что и педагог, и старшеклассник снова оказались рядом уже в другом учебном заведении.

Резюмируя, мэр добавил, что предыдущие конфликты по большому счету были мелкими и некоторые из них были связаны с тем, что ученик не хотел подчиняться учителю.

«О фактах применения физической силы я не знаю. Возможно, они и были, но в этом уже разберется следствие», — сообщил глава Шаргорода Владимир Барецкий.

Напомним, что в Винницкой области 23-летний учитель подстерег двоих своих бывших учеников и зарезал их ножом.

В прошлом году похожая трагическая история произошла в Житомирской области. Тогда 23-летний учитель лицея убил 17-летнего парня, еще одного, 18-летнего, ранил. Юноши были двоюродными братьями и раньше у него учились.