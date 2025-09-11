ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
529
Время на прочтение
2 мин

Бывший учитель в Винницкой области убил двух школьников: что известно о конфликте, который привел к трагедии

В Винницкой области расследуют причину убийства двух школьников.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Хомич Татьяна Хомич
Бывший учитель в Винницкой области убил двух школьников: что известно о конфликте, который привел к трагедии

В Винницкой области учитель убил двух школьников / © Национальная полиция Украины

Задержанному за вероятную причастность к убийству двух школьников объявили о подозрении. Трагедия произошла накануне в Шаргороде Винницкой области. Подростков с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили прохожие в центре города. Ребята погибли на месте. Злоумышленника задержали через час, выяснилось, он — бывший учитель одного из учеников.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

Раненых детей на улице в центре города заметили прохожие. Это было утро. Предварительно известно, что обоим нанесли ножевые ранения, в частности в шею, говорят в прокуратуре.

«Два друга шли, он догнал, нанес ножом одному десять ударов, одному — пять, бил», — говорит руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко.

Оба — старшеклассники, в этом году перешли в новую школу. Один учился в десятом, другой — в одиннадцатом классах, рассказывает городской голова.

«Мальчики приехали школьным автобусом на учебу в лицей, шли в больницу, чтобы получить справки, злоумышленник догнал их и это произошло», — говорит городской голова Шаргорода Владимир Барецкий.

Убийца с места преступления скрылся. Дети умерли во время оказания помощи. Подозреваемого в преступлении полиция задержала почти за час. В пяти километрах от места трагедии — в поле.

Задержанному 23 года, это бывший учитель одного из ребят, говорят следователи. Предварительно известно, что у него ранее уже был конфликт со школьником.

Именно из-за этого конфликта, говорит мэр — в марте учителя и директора школы уволили. В реестре судебных дел — материал о рассмотрении производства по иску погибшего школьника. Несовершеннолетний обвинил учителя в побоях. Очередное заседание по делу должно было состояться через две недели.

«У нас есть версии, одна из которых личные неприязненные отношения, которые у них возникли за некоторое время», — говорит руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко.

Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следователи. Задержанному объявили о подозрении. За убийство двух детей ему грозит пожизненное заключение.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПОДОЗРЕНИЕ для УЧИТЕЛЯ! В ДЕЛЕ об УБИЙСТВЕ ШКОЛЬНИКОВ НА ВИННИЧЧИНЕ появляются ВСЕ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

Дата публикации
Количество просмотров
529
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie