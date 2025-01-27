Бывший военный помогает своим побратимам на передовой: что он делает

Военный с Волыни, который потерял на фронте руку, теперь помогает своим побратимам. Что он делает?

Воин с ампутацией руки ежедневно делает десятки сбросов для дронов. Ветеран из Волыни Андрей Стасюк печатает их на ЗD-принтерах почти круглосуточно. Помогать собратьям, а также бойцам из других бригад мужчина взялся восемь месяцев назад.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

Бывший военный Андрей, несмотря на ампутацию руки, умело водит машину. Работать приходится много, признается ТСН. А все для того, чтобы отправить ребятам на передовую как можно больше деталей для дронов, сбрасывающих по окопам врага боеприпасы.

"Стараемся делать чем побольше таких подарков, чтобы их поздравлять каждый день", - говорит Андрей Стасюк.

Сбросы мужчина печатает на 3D-принтерах. Есть разные виды - все зависит от запросов военных.

Андрей на фронте

Андрей - воин 36-й бригады морской пехоты. Когда началось полномасштабное вторжение - с семьей жил в Чехии.

"Купил броника, каску, берцы, теплые вещи. 1 марта я уже был в военкомате", - говорит военный.

В Донецкой области боец получил легкое осколочное ранение. А во время эвакуации - в его руку попала вражеская мина. Спасли собратья. Руку спасти не удалось. Строитель в прошлом - Андрей сначала не понимал, как жить дальше, но летом решил помочь своим собратьям.

"Когда я получил средства за ранение - приобрел в начале один принтер, посмотрел, как он работает, как это все происходит", - говорит он.

Детали для сбросов

Теперь у Андрея целых восемь 3D-принтеров. С несколькими принтерами и материалами помогли волонтеры. Помогает не только своим собратьям, но и другим. Работает напрямую и берет заказ на платформе сообщества добровольцев "ПечатьАрмия", которая бесплатно передает на фронт детали дронов. Как эти сбросы уничтожают врага на фронте – Андрей показывает на видео, которым подевались военные.

Андрей на фронте

К своей деятельности Андрею уже удалось привлечь несколько человек. но он надеется, что помощников будет увеличиваться и дальше – чтобы все запросы военных закрывались как можно быстрее.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 13:00 27 января. МЕДИКИ ИЗУЧИЛИ РЕБЕНКА ВО ВРЕМЬ РОДОВ! Зеленский в Польше!

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что кафиры готовятся захватить Торецк.

Читайте также: