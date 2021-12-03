Бывший военный, потерявший ногу на Донбассе, сдвинул с места АН-26 и установил рекорд

Бывший военный, потерявший ногу на Донбассе, сдвинул с места АН-26 и установил рекорд

Этот рекорд Роман посвятил своим побратимам.

На Харьковщине бывший военный установил национальный рекорд. 24-летний Роман Кашпур, потерявший на войне ногу, протащил 16-тонный самолет почти на 7 метров. Чтобы все удалось, изнурительно тренировался полгода.

Об этом 2 декабря говорилось в сюжете ТСН:19:30.

Вместо его правой ноги – протез, но 24-летний Роман уверенно стоит на своих двоих. Он – бывший военный. На фронт ушел 19-летним парнем. Втайне от родителей.

"Скиф" – такой позывной был у Романа – служил разведчиком и прошел немало "горячих" точек на Донбассе. Весной 2019-го боец пошел в очередную разведку в пригороде Донецка. Там наткнулся на вражескую мину. Взрывом ему оторвало ступню.

После ранения Роман снова учился ходить на искусственной ноге. А уже через 9 месяцев попробовал свои силы на "Играх героев". Это соревнования для военных, потерявших конечности.

"Это мотивация для самого себя. Лишний раз повторяю, что у меня проблем нет и нужно двигаться вперед", – признается он.

С тех пор он занимается спортом. Этим летом он тянул 7-тонную фуру, а после грузовика замахнулся на целый военный самолет. Чтобы сдвинуть судно с места, тренировался полгода. Упражнялся с гантелями. Приседал, отжимался и прыгал в бронежилете.

Новости Украины: бывший военный протащил 16-тонный самолет почти на 7 метров

Романа поддерживали самые родные – жена и два сына. Самолет он протянул 6 метров и 40 сантиметров за 44 секунды.

Этот рекорд Роман посвятил своим побратимам.

"Показать тяжелораненым людям и всем, кто пал духом, что все возможно. Все реально. На самом деле, ампутация — это только запись на бумаге. Это было нелегко, но это не максимум", — отметил он и добавил, что дальше будет готовиться к новому рекорду.

Напомним:

Рекорд Украины установил 33-летний Владимир Мойсей из Бердянска. Мужчина смог поднять 260 килограммов одной рукой. Рекорд спортсмен посвятил семье.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.