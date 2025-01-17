Бывшую кассиршу "ПриватБанка" используют по "делу Коломойского"

В августе 2023 года она дала показания против Коломойского.
В Октябрьском суде города Днепра сорвалась попытка освободить от уголовной ответственности свидетеля и соучастника по так называемому делу об исчезновении наличных из "ПриватБанка".
Об этом сообщили в сюжете ТСН.
Подсудимой по этому делу является бывшая старшая кассирша “Привата”.
По версии следствия, она в 2013-14 годах якобы предписывала подчиненным проводить операции без внесения наличных в кассу банковского учреждения.
В августе 2023 года она дала показания против Коломойского.
Теперь следствие использует ее не только как свидетеля, но и как обвиняемую, добиваясь того, чтобы суд признал ее виновной в исчезновении наличных из касс "Приватбанка", а затем — освободил от уголовной ответственности по срокам давности.
Тем самым будет признано "событие преступления", которое отрицают международные аудиты банка и многочисленные проверки. А это будет иметь значение в судебном процессе против бизнесмена Игоря Коломойского.
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