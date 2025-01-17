Бывшую кассиршу "ПриватБанка" используют по "делу Коломойского"

В августе 2023 года она дала показания против Коломойского.

В Октябрьском суде города Днепра сорвалась попытка освободить от уголовной ответственности свидетеля и соучастника по так называемому делу об исчезновении наличных из "ПриватБанка".

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Подсудимой по этому делу является бывшая старшая кассирша “Привата”.

По версии следствия, она в 2013-14 годах якобы предписывала подчиненным проводить операции без внесения наличных в кассу банковского учреждения.

В августе 2023 года она дала показания против Коломойского.

Теперь следствие использует ее не только как свидетеля, но и как обвиняемую, добиваясь того, чтобы суд признал ее виновной в исчезновении наличных из касс "Приватбанка", а затем — освободил от уголовной ответственности по срокам давности.

Тем самым будет признано "событие преступления", которое отрицают международные аудиты банка и многочисленные проверки. А это будет иметь значение в судебном процессе против бизнесмена Игоря Коломойского.

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский вступился за женщину, которая получила обвинительный приговор по делу ПриватБанка, по которому он сам провел год в СИЗО. Речь идет об Ирине Гриценко, которая 11 лет назад работала старшей кассиршей в киевском отделении банка и стала фигуранткой дела об исчезновении наличных денег из этого финучреждения.

Читайте также: