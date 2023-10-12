ЦАХАЛ такого не ожидал: Израиль может напасть с 5-ти направлений

В Тель-Авиве надеются провести блестящую операцию по уничтожению террористов, которая снова заморозит конфликт на Ближнем Востоке.

Израиль до сих пор приходит в себя от атаки террористов ХАМАСа, которым удалось не только прорвать границу, но и оккупировать несколько городов на юге страны. Но это еще не конец. Эксперты считают, что новая атака может быть уже с 5-ти направлений. Для этого уже есть первые предпосылки.

Кто готов открыть новые фронты против Израиля и выдержит ли такой удар ЦАХАЛ подробности в эксклюзиве TSN.ua.

Самая большая ошибка в истории?

С первого дня войны в Израиле сеть переполнена упреками в адрес армии и разведки Израиля. Эксперты уже успели назвать прорыв ХАМАСа 7 октября величайшим поражением Моссада и ЦАХАЛа за последние 50 лет. Журналисты The New York Times справедливо спрашивают, как, имея такие ресурсы и мощную разведку, Израиль проспал атаку террористов.

ЦАХАЛ критикуют даже резервисты

Однако самые ярые обвинения летят даже не от аналитиков, а от резервистов. Одной из первых публично высказалась израильтянка. Как она сама утверждает, была сержанткой в ЦАХАЛе. Службу же проходила как раз на стене, отделявшей Сектор Газа от Израиля.

Мне тоже все объяснения почему арабы смогли пройти границу - неубедительны

Был свой или свои



Израильтянка, служившая в ЦАХАЛ делится по поводу того, почему арабы не могли пойти границу pic.twitter.com/MyPu6Sma9P — kamenskiy evgeny (@odikov) October 9, 2023

“Нет никакого шанса в мире, что возможно такое приближение к забору, чтобы мы об этом не знали. Наблюдатели сидят в бункере, 4 часа им нельзя отводить глаза от экрана. Меня будили по ночам через голубя, через аиста, который приблизился к забору, через таракана под забором. Как они умудрились зайти с тракторами, 400 человек и никто не обратил внимания”.

На самом деле ее критика небезосновательна. Стена между Израилем и Сектором Газа никогда не была просто забором. Это разветвленная и сложная система укреплений, огневых точек, засад и средств наблюдения: вышек, постов и камер. Следить за границей 24/7 должны были из командных пунктов, чем преимущественно в израильской армии занимаются женщины. За ними размещены военные базы для быстрого реагирования армии: с танками и бронемашинами.

"ЦАХАЛ провалился"

Как мы уже знаем, вся эта махина, похоже, дала сбой. ЦАХАЛ не удержал террористов за ограждением, зато они прорвались в глубь территории Израиля. Результаты нам известны: сотни замученных и убитых мирных жителей, в том числе детей, опустошенные и обезлюденные городки на границе с Газой.

Израиль размажет ХАМАС?

Пока Израиль несколько оправился от первоначального шока и мобилизовал резервистов. ЦАХАЛ приступил к наземной операции в Секторе Газы и уже уничтожил нескольких предводителей ХАМАС. Успехи израильтян были достаточно прогнозируемыми — Сектор Газа действительно небольшой анклав, который к тому же теперь отрезан от мира.

Израиль оставил Сектор Газа без света, воды и топлива. Кроме этого, Израиль имеет мощные воздушные силы, вооруженные американскими истребителями, в том числе сверхсовременными F-35. Но что будет, если за ХАМАС вступятся его союзники?



Журналисты немецкого BILD предположили, кто может стать на сторону ХАМАСа.

Breaking



Germany’s Bild believes Israel could have five fronts in a new war: the Gaza Strip, Lebanon, Syria, Iran and the West Bank. pic.twitter.com/rUORXmg86H — Quantumdeeds (@B_Quantumm) October 11, 2023

Во-первых, это ливанская Хезболла — не менее радикальная и хорошо организованная террористическая группировка, которая уже долгое время живет в таком симбиозе с властью Ливана. Кстати, ЦАХАЛ уже сообщал, что Хезболла несколько раз обстреляла позиции израильтян на севере. Израиль сразу же насыпал в ответ, так что и ограничились.

قصف إسرائيلي على الأراضي اللبنانية في تلال كفرشوبا وبلدة الماري.



Zionist artillery shelling on Lebanese territories in Kfarshuba Hills and Mariye village, soith Lebanon. https://t.co/7WYxFrvgex pic.twitter.com/qQTLHymhJI — Marwa Osman || مروة عثمان (@Marwa__Osman) October 8, 2023

Угроза с севера

10 октября израильтян обстреляли и сирийцы в районе Голанских высот. Напомним, что Израиль захватил их в Сирии в 1967 году в ходе Шестидневной войны и с 1981 считает своими. Однако ООН этого не признает. Во главе Сирии — диктатор Башар Асад. Его знают как фаната Путина и товарища Ирана, поэтому считают угрозой для Израиля.

Башар Асад и Владимир Путин/Associated Press

И вот здесь мы дошли до главного врага – Ирана. Они открыто одобряют нападение и преступления ХАМАС, а также публично призывают уничтожить Израиль. Западные СМИ обвиняют Тегеран в поддержке и финансировании вышеупомянутых Хезболла и режима Асада.

Израиль боится Ирана?

Как пишут аналитики, в Израиле реально опасаются расширения войны. Поэтому пока в лоб не обвиняют Иран в подготовке ХАМАС для атаки на Израиль. В Тель-Авиве надеются провести блестящую операцию по уничтожению террорситов, которая снова заморозит конфликт на Ближнем Востоке. Выйдет ли это, пока неизвестно.

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