Цель летнего наступления ВС РФ, мирный план Трампа и распад России: громкие заявления Буданова для WP

Глава Главного управления Кирилл Буданов дал американской газете The Washimgton Post интервью, в котором рассказал о целях и целях летнего наступления путинской армии, ответил на "мирный план" бывшего президента США Дональда Трампа и предупредил россиян о продолжении атак по военным целям.

ТСН.ua собрал основные заявления главного разведчика Украины, озвученные американскому журналисту.

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Основная цель летнего наступления российских войск

По информации Буданова, российские военные силы могут пойти в наступление с июня. Цель врага – попытаться захватить и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

По его мнению, оккупанты могут ожидать выборы президента в США в ноябре. В частности, россияне постараются захватить как можно больше населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях до инаугурации американского президента.

Как Украина планирует уничтожать российскую армию

Буданов отметил, что для противостояния ВС РФ нужно увеличить трансграничные атаки российских добровольцев, ведущие бои внутри РФ при поддержке украинской службы, и атак беспилотных летательных аппаратов.

Также, по его словам, у Украины есть план по уничтожению военной мощи.

"Мы предложили план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, такие как военная промышленность, критические военные цели, их аэродромы, их пункты командования и управления", — сказал Буданов.

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Он объяснил, что цель состоит в том, чтобы показать, что глава Кремля не может "защитить население от проникновения войны в Россию".

"Когда ты сидишь, скажем, в Питере и смотришь войну только по телевизору, ты всегда поддержишь... Но люди начинают нервничать, когда какой-то объект (падает — ред.) у их дома", — подчеркнул он.

Буданов ответил на "мирный план" Трампа по окончании войны в Украине

Главный разведчик заявил, что так называемый "мирный план" бывшего президента США Дональда Трампа по окончании войны за 24 часа нереален.

"Я очень уважаю личность Трампа. В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался. Но даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день", — утвердительно сказал Буданов.

Распадется ли Россия на маленькие государства: прогноз Буданова

Глава украинской разведки во время разговора с американским корреспондетом отмечает, что он "не будет возражать" против возможного распада Российской Федерации на мелкие части.

"В мечтах россиян оккупировать всю Украину, а в наших мечтах провести парад победы… в Москве. Другими словами, любой результат маловероятен", — сказал Буданов.

Также глава разведки отметил, что Владимир Путин совершил "стратегическую ошибку", начав войну в Украине.

"Но россияне быстро поправляются, и это факт, о котором вы должны помнить. Они доказали это десятки раз. Мы не должны недооценивать эту характеристику", — подчеркивает Буданов.

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Буданов направил четкий и решительный сигнал США из-за затягивания военной помощи

Конгресс США уже несколько месяцев затягивает одобрение военного пакета Украины. Буданов обратился к американским политикам и призвал предоставить Киеву новый оборонный пакет, "чтобы вместе иметь общую победу" над российским агрессором.

"Вы должны продолжать нам помогать, и вы должны наконец-то оказать необходимую нам помощь. Мы вместе будем иметь общую победу", — заверил главный разведчик Украины.

Как сообщалось ранее, Комитет разведки Палаты представителей США призвал Конгресс принять помощь до конца этой недели.

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