Цель номер один для вражеских дронов: как работают минометчики на Роботинском направлении

Прячут и маскируют, потому что вражеские дроны охотятся за нашими минометами. Таковы ежедневные реалии для украинских бойцов, в частности на Роботинском направлении. Ведь как для наших дронов так и вражеских дронов, миномет – это приоритетная цель.

Работу нашу минометчиков вживую увидела съемочная группа корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Минометчики для вражеских дронов это цель номер один. Независимо от того, насколько далеко они находятся от первой линии.

“Ищут позиции, прилетает у нас. Пару дней назад прилетело на другую позицию, повредило миномет", — рассказывает военнослужащий 118 ОМБР на позывной "Бомба".

Минометчики на Роботинском направлении/Скриншот из сюжета ТСН

После этого прилета ребята чудом остались в живых. Но вражеские дроны их выискивают в полях днем и ночью.

"Максимально стараемся нигде не светиться, максимально маскироваться", — говорит военный на позывной "Бугор".

Сергею 31. Работал в столице оператором бетононасоса. Уже почти три года воюет.

“Оно как-то привычно, идет своим чередом, механически. Понимаешь, что летит, где летит, знаешь, где упасть, где присесть. Реагируешь на одном уровне на все”, – рассказывает он.

Оккупанты на Роботинском направлении задействуют тяжелую артиллерию. В полях постоянно взрывы. Враг пытается атаковать с флангов из Копанов на Западе и Новопокровки на Востоке.

Минометчики на Роботинском направлении/Скриншот из сюжета ТСН

“Война развивается. Поначалу была война, как война, а сейчас технологии идут вперед достаточно быстро, наш враг тоже развивается в этом плане. И сейчас просто война заключается в том, чтобы спрятаться от дронов и FPV-сбросов. Уже артиллерия не так страшна, как FPV-шки", – говорит "Бомба".

Юре по прозвищу "Бомба" 42 года. Мужчина родом из Донбасса. Был ранен, контужен. Сражается до сих пор, потому что враг хоть и снизил активность, не отказался от пеших штурмов.

"Где-то в феврале они еще пробовали на технике ездить. Это работали и по технике на любое движение. Ушла колонна, и работали по технике. Сейчас они ходят пешком два-три человека, то копают, то слоняются – тогда работаем”, – рассказывает военный.

Минометчики на Роботинском направлении/Скриншот из сюжета ТСН

И хотя FPV выжимают минометчиков на поле боя поражая точно цели, работы у ребят много.

“На моей памяти это было прямое попадание в БМП и при смене противника были поражены восемь человек. Так вот, в траншее прямое попадание", — говорит "Бугор".

Ребята говорят, что ко всему привыкаешь, но к потере побратимов никак. С этими воспоминаниями они живут и воюют дальше. Мечтают о доме и о тихой жизни подальше от городов и суеты. Но никто не знает, когда это произойдет, поэтому остается только мечтать в этих серых побитых минами полях.

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