Цель визита Путина в Беларусь гораздо шире, чем разговоры об участии белорусских войск в войне — Магда

Эксперт отметил, что белорусская и российская пропаганда с осени 2020 года повторяют о вреде "майдана" и тому подобное, но поддержки того, чтобы Беларусь воевала против Украины, нет.

Цель визита Путина в Беларусь гораздо шире, чем разговоры о непосредственном участии белорусских войск во вторжении в Украину.

Такое мнение высказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Все немного сложнее. Я думаю, что цель Путина гораздо шире, чем разговоры о непосредственном участии белорусских войск во вторжении в Украину. По той простой причине, что количество белорусской армии и количество желающих воевать внутри белорусской армии на сегодняшний день ничего в этом вопросе не решает. И соответственно для Путина важно продвигать темы, связанные с союзным государством. Не забывайте, что Путин считает распад СССР величайшей геополитической катастрофой 20 века. И, соответственно, он, я думаю, играет в этом формате. Ведь не все документы по созданию союзного государства подписаны ", – отметил он.

Но, по мнению Магды, Путин считает, что позиции Лукашенко сегодня таковы, что тот не сможет долго сопротивляться и будет идти на уступки.

"Однако здесь есть один нюанс. Здесь, как в футболе, есть фактор своего поля. Если Лукашенко даже более слабый игрок, но на своей территории, он понимает, что возможности Путина влиять на него все-таки объективно ограничены. И поэтому он, я думаю, настаивал на том, чтобы прилетел Путин. Это произошло впервые после событий 2020 года, которые в отдельных вопросах были инспирированы и Россией. И Путин просто посмотрел на Лукашенко, и, скорее всего, решение, которое он принял, существует, просто не факт, что оно будет воплощено в жизнь сегодня-завтра. То есть, это игра достаточно в долгую. И Лукашенко остается сегодня единственным военно-политическим союзником Путина, который вслух говорит о поддержке агрессии против Украины. Это для него, знаете ли, такой гарантийный полис страхования, что он сможет быть в этой позиции и ему не нужно будет идти на какие-то уступки", — говорит эксперт.

По мнению Евгения Магды, для Украины риски состоят в том, что на территории Беларуси продолжаются обучение российских мобилизованных, и это будет постоянным фактором давления на наше государство.

"Но каких-то других факторов на сегодняшний день я не вижу. То есть, я не вижу такой концентрации российских войск, которые могут войти на территорию Украины так, как это было 24 февраля. Несмотря на разговоры о создании союзной группировки, я не верю в ситуацию, при которой белорусские офицеры будут командовать российскими военными. Это, по-моему, просто невозможно. Не говоря уже о том, чтобы белорусские генералы командовали российскими офицерами", — пояснил он.

Эксперт отметил, что белорусская и российская пропаганда с осени 2020 года повторяют о вреде "майдана" и тому подобное, но поддержки того, чтобы Беларусь воевала против Украины, нет.

"То есть нет такой воинственности. В Беларуси играет фактор войны, прежде всего Второй мировой, которая унесла жизни каждого третьего жителя Беларуси. И это очень влияет на настроения. "Продать" белорусам войну чрезвычайно сложно", — подытожил он.

Напомним, что сегодня, 19 декабря, впервые с 2019 года российский диктатор Путин приехал с визитом в Минск. Самолет российского диктатора сопровождали истребители. Для конспирации в воздух были подняты еще три российских правительственных борта. Также в Минск приехали российские министр обороны Шойгу и иностранных дел Лавров. Еще при выходе из самолета на трапе с Путиным произошел конфуз – он не заметил последнюю ступеньку и перепрыгнул ее. В свою очередь, белорусский диктатор подарил президенту РФ букет цветов.

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