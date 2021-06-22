Целебные свойства и любовная магия: чем полезен липовый цвет

Чай из липового цвета помогает улучшить самочувствие, а мед даже используют в любовной магии.

Улицы утопают в аромате — в Украине массово цветут липы. Фитотерапевты советуют мимо дерева не проходить, а рвать цвет. Потому что он обладает целебными свойствами. Как правильно собирать и сушить это сырье. А еще — почему пчеловоды называют липу королевой медоносов и как благодаря этим растениям сохранить семейное счастье, говорится 22 июня во сюжете ТСН.19:30.

Зачарованная сладкими ароматами, Нина тянется к липового цвета. Себе и детям будет заваривать чай. Главное — собирать цветы подальше от дорог. И не избавляться от прицветников. Ведь в нем есть множество целебных веществ, говорит фитотерапевт Виктория Зубицкая. Как сушить цвет, тоже имеет значение. Лучше — разложив на натуральной ткани.

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Целебные свойства такой сбор сохранять два года. Чай из него для подправки здоровья лучше пить после еды, проконсультировавшись с врачом.

Советует Виктория использовать настои и как лосьоны. В частности, для жирной кожи лица.

"Именно когда мы будем протирать таким настоем свою кожу, она будет иметь матовый оттенок. И как раз жира на ней не будет", — уверяет фитотерапевт.

С особым нетерпением сезона цветения лип ждут пасечники. Липу пчеловоды называют королевой среди медоносов.

"Одно дерево, например, выделяет столько нектара, сколько около 2 га подсолнечника. А сам мед долго не кристаллизуется", — объясняют они.

Мед с липы в жидком свежем виде бывает светло-желтого янтарного цвета, бывает прозрачный с зеленоватым оттенком.

Не только для смакований, но и в любовной магии. Издавна использовали такой мед, чтобы удержать семейное счастье. С древесины липы делали специальные амулеты, чтобы защитить любимого человека от приворота других женщин.

А вот такая мутовка имеет уберечь от порчи. Она тоже с дерева липы.

"Бывало, что на корову навели порчу, корова не дает молока. Надо подойти к корове, в конюшню. Пару раз поколотить колотовкой, и порча с коровы сойдет. Или обойти дом кругом. И тогда нечистая сила отступит от вашей семьи", — советует мольфарка.

Боитесь повторных энергетических атак? Тогда мольфарка советует высадить липу во дворе. Если она начнет болеть и усыхать, кто-то вам снова делает плохо.

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