Цели Путина по отношению к Украине: оккупировать еще больше территорий, отрезав от моря, и спасти собственный рейтинг

Цели Путина по отношению к Украине: оккупировать еще больше территорий, отрезав от моря, и спасти собственный рейтинг

Для России главное – вернуть свое влияние на Украину. Москва хочет получить гарантированные, закрепленные конституционно, рычаги влияния на украинские дела.

Сразу после решения США дать "зеленый" свет достройке "Северного потока-2", Европа оказалась в эпицентре трех кризисов: энергетического, миграционного и военного. И все они разгораются не без активного роли Российской Федерации.

В разгар заоблачных цен на газ из-за искусственного создания "Газпромом" дефицита голубого топлива в Европе и повышенного спроса в Азии, тревогу начали бить Соединенные Штаты, предупреждая о подозрительной военной активности России возле украинских границ.

Буквально через неделю на польско-белорусской границе разворачивается миграционный кризис, в котором США, Великобритания, Польша и страны Балтии видят тень Путина. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает все это составляющими гибридной войны РФ.

Сомнений в том, что это спецоперация Кремля почти нет. Хотя бы с учетом того, как все это подогревает российская пропаганда. Какие же цели преследует Владимир Путин, в частности, по отношению к Украине?

ТСН.ua выделил пять основных:

дестабилизировать нашу страну изнутри; оккупировать еще больше украинских территорий; заставить Киев подписать еще более невыгодный "Минск-3"; спасти свой рейтинг; и с помощью этого геополитического шантажа выторговать запуск "Северного потока-2" и другие геополитические "пряники" у США и ЕС.

Вместе с экспертами ТСН.ua проанализировал каждый из этих сценариев, вероятность их реализации и что делать Украине, чтобы сломать планы Путина.

Дестабилизировать Украину изнутри

Нельзя сказать, что это какая-то новая цель Путина. Кремлевская машина занимается этим уже 30 лет. Активная фаза началась в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и пошла на военную интервенцию на Донбассе. Собственно, на внешней угрозе и держится вся российская внутренняя политика и рейтинг хозяина Кремля.

Путин дал четко понять, что не будет говорить с Зеленским, пока он не капитулирует. И Москва создает для этого собственные условия, которые могли бы привести к смене власти в Украине.

По словам директора программы "Русские и Белорусские Студии" Совета внешней политики "Украинская призма" Максима Хилько, сократив транзит газа и заблокировав поставки казахского угля, Кремль провоцирует возникновение энергетического кризиса в Украине, очевидно рассчитывая, что возможные перебои с электроснабжением и отоплением зимой будут иметь последствие роста социального недовольства, которым кремлевская пропаганда не упустит возможности воспользоваться.

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"Расчет может быть на то, что кумулятивный эффект от ряда социально-политических проблем на фоне угрозы масштабного вторжения российских войск будет подталкивать украинские власти к ошибочным решениям, которыми попытаются воспользоваться не только пророссийские силы, но и другие оппоненты Зеленского, рейтинг которого в последнее время и без того просел. В Москве уже неоднократно давали понять, что предпочли бы видеть в Украине другую, более готовую к односторонним уступкам власть, поэтому не исключены попытки спровоцировать досрочную отставку действующей", — говорит ТСН.ua Максим Хилько.

Спасти свой рейтинг

До конца очередного президентского срока Путина осталось совсем мало. Да, изменениями в конституцию он их обнулил и может править Россией хоть до самой смерти. Но в марте 2024 года россияне все-таки пойдут на избирательные участки. И судя по тому, как кремлевская пропагандистская машина начала пиарить отдельных друзей Путина, маховик транзита власти раскручен на полную катушку.

Но даже в такой автократической стране, как Россия, власти должны отчитываться перед народом, демонстрируя какие-то достижения. А какие могут быть достижения, когда страна восьмой год живет под западными санкциями за свои агрессивные военные действия? Кремлевские технологи даже пытаются выводить Путина из темы вакцинации, чтобы это не било по его рейтингу, сознательно повышая градус страха к внешнему "врагу" в лице украинцев, американцев и приближающегося к российским границам блока НАТО.

Максим Хилько напоминает, что по данным опроса "Левада-Центра" в октябре рейтинг Путина упал до самого низкого за последние 9 лет уровня – 53%, что уже заметно ниже доверия россиян к армии – 61%.

"В прошлый раз аналогично просевший рейтинг Путина спасла патриотическая истерия на фоне оккупации Крыма и вторжения на Донбасс в 2014 году. И хотя ситуация сейчас существенно отличается, но постоянно подпитываемый кремлевской пропагандой вирус "победобеседания" сохраняет прочные позиции среди электоральной опоры путинского режима", - объясняет ТСН.ua Максим Хилько.

Оккупировать больше территорий

Собственно, цель Путина захватить еще больше украинских территорий возможна при реализации двух предыдущих сценариев. Если в Кремле решат, что второй военный поход против Украины укрепит их рейтинги, а попытки расшатать украинскую государственную машину, которая бы не могла быстро принимать решения, сработали, Россия вполне может пойти на это.

Можно сколько угодно говорить, что в сегодняшних реалиях странам не выгодно вести полномасштабные войны, а куда удобнее гибридными методами, например мигрантами на польско-белорусской границе, дестабилизировать условного противника, но не в случае с Россией. Москва не жалеет денег на новые газопроводы, которые неизвестно когда окупятся, чтобы наказать Украину, а Европу – держать на коротком поводке.

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Поэтому бряцание оружием у наших границ возможно вовсе не учения или плановая переброска войск, а подготовка к широкомасштабному наступлению. Американские военные эксперты говорят, что Москва своими войсками окружила Украину со всех сторон. Скопление российских войск возле города Ельня в 300 км от украинской границы и наращивание сил в оккупированном Крыму может свидетельствовать о планах наступления России как с Юга, так и с Севера. Плюс к почти 2 тыс. км общей границы с Россией добавилась еще 1 тыс. общей границы с Беларусью, которую Кремль почти поглотил.

По словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, если говорить исключительно военно-стратегическим языком, у Москвы остается нерешенным вопрос наземного коридора в Крым.

"Пока Россия достигла блокады Украины через Керченский пролив, закрыв Азовское море. Но для Москвы было бы очень неплохо отрезать Украину от выхода к морю вообще. И первое в этом плане – это наземный коридор. Второе – это поставка воды в Крым. И третье – вообще лишение Украины выхода к морю. То есть реализация идеи – замкнуть пояс от Приднестровья до оккупированного Донбасса", — объясняет ТСН.ua Михаил Самусь.

Он напоминает, что буквально на этой неделе россияне в Крыму снова отрабатывали учения по захвату важных объектов инфраструктуры, админзданий и т.д. Весь год, начиная с апреля, возможно даже с марта, они наращивали морской десантный потенциал, стягивали десантные корабли со всех флотов.

"Они постоянно проводят учения по высадке морского и воздушного десанта. Причем воздушного десанта нового типа на вертолетах. То есть это тактический десант по охвату поля боя. Это не стратегический десант, когда высаживаются на самолетах Ил-76 в глубину противника на несколько сотен километров. Речь идет о нескольких десятках километров. Это может быть как раз "молниеносная" операция захвата территорий на Юге с помощью сил оккупированного Донбасса и 8-й армии в Новочеркасске. И эта операция может занять несколько часов", — говорит Михаил Самусь.

Заставить подписать новый "Минск"

В случае молниеносной военной операции России, Украина может оказаться в еще более невыгодном положении, чем в феврале 2015 года, когда подписывался "Минск-2". Тогда россияне окружили украинские силы в Дебальцево. "Минск-1" подписывался после иловайского котла. Поэтому странно надеяться, что Москва в очередной раз не разыграет эту карту. Тем более, уже больше года Киев повторяет, что Минские договоренности нужно переписать.

Политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина считает, что у Путина есть идея создать такие условия, когда перезапуск переговоров будет происходить с учетом новых обстоятельств для Украины, которые, с точки зрения России, должны быть хуже. Бряцанием оружием, миграционным и энергетическим кризисом Россия уже начала зажимать Украину в тиски.

"Будет ли это "Минск" по российскому сценарию, или полное обнуление и выход на новые договоренности – это уже вопрос второстепенный. Россияне сейчас уперлись в стену. Украинская сторона тоже. Россия семь лет настаивала на своем сценарии Минских договоренностей и сейчас не сможет уступить ни прямым диалогом (Киева с боевиками – ред.), ни особым статусом (для Донбасса – ред.), ни очередностью передачи контроля над границей… Поэтому более оптимальный для России сценарий – это обнуление, а затем выйти на какую-то новую договоренность. Но для этого должна быть подготовка. То есть, если твой визави (Киев – ред.) не готов договариваться сейчас, нужно сделать все, чтобы он был вынужден это сделать", — говорит Мария Золкина.

Москва уже начала это делать. Взять хотя бы последнее решение Путина по товарам из ОРДЛО, которые он приравнял к российским. Вместе с паспортизацией и другими незаконными решениями оккупационных властей, все это смахивает на ползучую аннексию. Хотя Мария Золкина склонна называть это ползучей интеграцией. По ее словам, Россия не готова признать независимость этих территорий или инкорпорировать их как отдельный регион в состав РФ.

Впрочем, первый замдиректора Центра "Нова Європа" Сергей Солодкий считает, что для России главное вернуть свое влияние на Украину. Подписание документа, который будет к этому вести, лишь инструмент, но не самоцель. В этом случае Кремлю безразлично, возвращать ли это влияние через старый "Минск", через новый или вообще без мирного плана, а вследствие устных договоренностей. Суть все равно не изменится – Россия хочет получить гарантированные, закрепленные конституционно рычаги влияния на украинские дела.

"Сейчас главным рассматривается предоставление определенных прав отдельным регионам Украины, которые могли бы блокировать прозападный курс государства. Москва на сегодняшний день окончательно осознала, что украинские власти не собираются идти на какие-либо уступки. Это и провоцирует нервозность России, дополнительное запугивание западных правительств, чтобы те давили на Киев. Думаю, Россия стремится все же не достижения нового "Минска", а реализации старого по российским интерпретациям, что, конечно, часто противоречит сути этих договоренностей и национальным интересам Украины. И самое главное – российскую интерпретацию Минских договоренностей не разделяют ни в Париже, ни в Берлине, ни в Вашингтоне. Все понимают, кто виноват в развязывании и продолжении войны, и кто должен соответственно сделать первые принципиальные шаги для восстановления мира", — комментирует ТСН.ua Сергей Солодкий.

Геополитический шантаж США и ЕС

Все опрошенные ТСН.ua эксперты сходятся во мнении, что бряцание России оружием у наших границ – это не только элемент давления исключительно на Украину. Во время весеннего обострения, когда Россия стянула к нашим границам едва ли не всю свою военную армаду, Путин достиг главного – Байден первым позвонил ему и встретился с ним в Женеве. И это после того, как Байден назвал Путина убийцей.

Мария Золкина считает, что это масштабная попытка России перезагрузить отношения с внешним миром. Ведь, по ее словам, Путину удалось добиться "холодного" мира с США после встречи с Байденом, но для комфортной политической жизни ему следует вернуться к тесным отношениям с Европой.

"И то, что сейчас происходит, часть одной игры. С одной стороны он пытается через "Северный поток-2", энергетический шантаж вернуть Европу к business as usual с Россией. И ему это неплохо удается. С другой — начинает экстремальные вещи вроде "миграционного кризиса на польской границе", — подчеркивает Мария Золкина.

Сергей Солодкий добавляет, что это уже старая российская привычка: очередная эскалация, спровоцированная Россией, является приглашением к новым переговорам, на которых Москва заявляет о решении проблемы, которую сама и создала. А шантаж и устрашение – это стандартный набор подходов на службе российского дипломата.

"России по крайней мере удавалось склонить к диалогу руководителей США, Германии или Франции. Принципиально это ничего не меняло. Никто из западных лидеров не приставал на российские ультиматумы, а санкции в отношении РФ разрастались новыми ограничениями. Путин, похоже, не оставляет надежду, что однажды политика шантажа все же сработает. Сейчас российская пропагандистская машина использует четкий нарратив: именно Украина несет ответственность за эскалацию и взяла курс на силовой сценарий. Впрочем, на фоне сообщений о планировании Москвой нападения на Украину, а также через сознательное использование "миграционного оружия" против ЕС, путинский агрессивный замысел стал слишком очевидным — реакция ЕС не оставила простора для двусмысленных интерпретаций — ответственность за эскалацию возложена на Россию", — считает Сергей Солодкий.

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Но Запад опасается возможного повторения истории с беспрецедентным скоплением российских войск у украинских границ этой весной. Россия стала более агрессивной. И красные линии, о которых так любит говорить Путин, Кремль постоянно передвигает. Если раньше угрозой своей национальной безопасности Москва называла вступление Украины в НАТО, то сейчас Россия готова к силовому противостоянию, чтобы не допустить углубления даже оборонного сотрудничества Киева с Вашингтоном и Лондоном.

Максим Хилько также считает, что угрожающая активность российских войск может быть призвана стать предостережением членам Североатлантического Альянса от включения амбициозных положений в отношении Украины в новую Стратегическую концепцию НАТО, которую должны принять на Мадридском саммита в июне 2022 года, как и в целом по любым решениям Альянса в поддержку Украины.

Также бряцание оружием эксперт связывает со своеобразным ответом Москвы на усиление безопасностного сотрудничества Киева с Лондоном и Вашингтоном. Кремль не скрывает своего раздражения реализацией подписанных годом ранее документов о сотрудничестве в военной и военно-технической сферах между Украиной и Великобританией.

"С нескрываемым недовольством в Москве восприняли и подписание 31 августа Рамочного соглашения по стратегическим основам оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США, а также 10 ноября — новой Хартии стратегического партнерства. Нервную реакцию Кремля вызвали поставки в Украину новых партий американского вооружения (только 15 ноября Украина получила из США 80 тонн боеприпасов), а также недавний визит министра обороны США Остина. И если раньше "красной линией" в Москве считали вступление Украины в НАТО, то недавно "угрозой" Путин начал называть и присутствие НАТО в Украине. Расчет может быть на то, что угроза масштабной эскалации заставит западных союзников Украины снизить объемы военного сотрудничества", — подитожил Максим Хилько.

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