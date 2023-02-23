Цели России на ближайший период: эксперт отметил, что Путин должен показать россиянам какую-нибудь победу

В то же время у российских войск с каждым днем становится меньше сил и средств для захвата украинских территорий.

Военный эксперт Олег Жданов назвал цели России в войне против Украины в ближайший период.

Об этом Жданов рассказал в интервью ТСН.ua.

По его мнению, главная цель президента России Владимира Путина на сегодняшний день – захват административных границ Донетчины и Луганщины.

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"Путину нужно предоставить собственному обществу какую-то победу. Одной из целей этой войны было заявлено захват Донецкой и Луганской областей в административных границах, а также создание буферной зоны за счет областей, граничащих с уже названными. Но главная цель – захват административных границ. Поэтому для Путина на сегодняшний день это единственный пункт из заявленных, который он пытается выполнить", – объяснил военный эксперт.

Он отметил, что России не удалось ни захватить Киев, ни присоединить в политическом смысле к себе Украину. Поэтому единственное, что остается, – захват Донецкой и Луганской областей в админграницах.

"Эту политическую задачу Путин не снимает ни при каких обстоятельствах. Он не хочет идти на компромисс", – отметил Жданов.

"Сил и средств для захвата с каждым днем становится все меньше у РФ, несмотря на то (как бы парадоксально это ни звучало), что количество личного состава растет. Кстати, на нашей территории до конца февраля мы ожидаем до 400 тысяч российских военнослужащих. Но количество тяжелой техники и вооружения уменьшается, потому что ее не хватает даже для восполнения потерь теми частями, которые находятся на линии фронта", – описал эксперт ситуацию в российской армии.

Напомним, в середине февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что Путин не изменил свою цель захватить всю Украину, включая Киев. Однако, по словам министра, у врага нет ресурсов для повторного широкомасштабного наступления.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов накануне рассказал, что у оккупантов есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Враг сейчас показывает свой максимум, но не сможет добиться цели.

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