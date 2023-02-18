"Цели "спецоперации" достигнуты": экс-спичрайтер Путина предположил, что тот скажет в выступлении 21 февраля

По оценкам Аббаса Галлямова, на сегодняшний день главное ограничение того, что может сказать Путин, – это ВСУ.

Тезисы выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием 21 февраля будут зависеть от ситуации на фронте и в случае невозможности наступления оккупантов глава Кремля может заявить, что "цели "спецоперации" достигнуты".

Такое мнение в интервью ТСН.ua выразил объявленный в РФ иноагентом российский политтехнолог, политолог, публицист и бывший спичрайтер Путина – Аббас Галлямов.

"Определять содержание его выступления будут не находки спичрайтеров, не его собственные мнения, а возможности российской армии. Если она может наступать, если есть шанс на увеличение территорий, которые Россия контролирует, она будет наступать. Тогда соответственно это будут речи в духе "взвейтесь, развейтесь". А если армия наступать не может, то скорее всего, он будет уже говорить о том, что "цели "спецоперации" достигнуты" и пора заключать соглашение о прекращении огня, садиться за стол переговоров, формировать новую реальность. Достаточно, так сказать, крови. Мы победили", – прогнозирует политтехнолог.

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В то же время, он заметил, если Путин сейчас скажет "мы победили", все будут смеяться. А с другой стороны, "россияне все равно обрадуются, что это все уже заканчивается".

"Если бы это от Путина зависело, ему бы не хотелось сейчас становиться объектом насмешек и говорить о том, что "мы победили", сейчас – пока победы, очевидно, нет. Он бы хотел чуть-чуть там прихватить территорий, развить наступление, дойти до чего-то, выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Но это не от его хотелок уже зависит, а от объективных возможностей российской армии", — сказал Галлямов.

"Сейчас главное ограничение того, что может сказать Путин, объективное – это ВСУ. И Путин ничего с ним не может поделать, он уже все зубы об него обломал", – подчеркнул политолог.

Он также не исключил, что на фоне провокаций РФ в Молдове и Румынии Путин может вспомнить в своей речи о якобы планах пойти дальше Украины. Однако эти слова не будут подкреплены действиями.

Напомним, 21 февраля Путин выступит с посланием перед Федеральным собранием РФ. А 22 февраля на московском стадионе "Лужники" запланирован митинг-концерт к годовщине вторжения в Украину.

По мнению заместителя руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в своем выступлении Путин будет сетовать, что через год "мало убили украинцев", и будет заявлять, что на самом деле это РФ отражает вражеское нападение.

По данным британской разведки, послание президента России может охватывать такие вопросы, как социальная поддержка мобилизованных и их семей.

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