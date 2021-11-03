Целила себе в грудь, а ребенку в голову: порезавшая себя и дочь лучанка, оставила предсмертную записку

Скорою вызывал мужчина, когда услышал крики из соседней комнаты

2-летнего ребенка и его 33-летнюю мать сейчас пытаются спасти врачи в Луцке. Раненых женщину и малышку забрали посреди ночи из дома.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Предварительно известно, что мать изрезала дочь, а потом себя. Рядом была записка, ее содержание в полиции пока не обнародовано. «Женщина успела нанести себе множественные удары в грудь, ребенка ранила в голову, в туловище, оставляла и предсмертную записку», — рассказывает спикер полиции в Волынской области Ольга Бузулук.

Скорою вызвал муж, он из соседней комнаты услышал крик, а когда прибежал, увидел окровавленную девочку и жену. Обеих раненых госпитализировали.

Состояние женщины медикам удалось стабилизировать, а вот ее дочь чувствует себя хуже, она в реанимации. Ее прооперировали, возле нее дежурит отец.

Что произошло в ту ночь в семье, пытаются выяснить следователи. Известно, что на учете социальных служб семья не стояла, кроме раненого ребенка родители воспитывают еще 9-летнюю дочь.

«Очень хорошая женщина, смотрела за детьми, а что случилось – не знаю», – говорят соседи.

В Луцке женщина порезала свою 2-летнюю дочь, а затем и себя | Новости Украины

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