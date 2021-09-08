Целые города остались без света после разрушительного землетрясения в Мексике

Целые города остались без света после разрушительного землетрясения в Мексике

Самое страшное в такой ситуации — оказаться в кабине канатного трамвая.

Землетрясение силой в более 7 баллов по 9-балльной шкале Рихтера шокировал Мексику. Погиб по крайней мере один человек. Эпицентр — лишь в 11 километрах от крупного туристического города Акапулько.

Об этом говорится в ТСН. 14.00.

В 9 вечера свет исчезает в целом городе и не только в Акапулько — даже Мехико, мексиканская столица, испытывает перепады электроэнергии.

«Мы были в театре на спектакле, и вдруг сирена. Нас вывели оттуда на улицу», — говорят очевидцы.

Всего без электричества остаются миллион шестьсот тысяч человек. Темнота, крики, паника, земля дрожит под ногами. Люди бегут на улицу.

Самое страшное в такой ситуации — оказаться в кабине канатного трамвая. Однако и в высоких отелях туристам было туго.

Новости мира: Мексику всколыхнуло землетрясение силой в более 7 баллов - один человек погиб

Почти сотня афтершоков ощущались после мощного сотрясения. Улицы покрыты битым стеклом.

Президент обращается к нации, чтобы успокоить: жертв нет. Однако вскоре появляется первая, а метеорологи предупреждают о цунами. Но убийственная волна с океана так и не приходит. Только обычный ливень и молнии пугают мексиканцев до рассвета.

Землетрясение здесь произошел через день после того, как разлилась река Тула, затопив более две тысячи домов. Из-за наводнения погибли 17 человек в больнице, которую залило водой. Помогать с последствиями стихийного бедствия помогают военные. Всего из-за наводнения пострадали более 30 000 мексиканцев.

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