"Целые улицы снесены, танки ездили по домам": коммунальщики на освобожденных территориях пытаются восстановить сети

Из командировки в зону боевых действий на восток и юг вернулись газовики и работники водоканала из Кропивницкого.

Кропивнические коммунальщики помогают своим коллегам в прифронтовых регионах. Вместе ремонтируют разбитую врагом инфраструктуру и возобновляют коммуникации на деоккупированных территориях, говорится в ТСН.

В Донецкой области в одно из сел, что дождалось освобождения, коммунальщики распыляли иссеченную обломками вражеских снарядов газовую трубу и приварили новую. Наконец-то жители десятков домов впервые с начала войны получили газ. Это работа двух бригад газовиков из Кировоградщины, которые добровольно уехали помогать донецким коллегам. “Были слышны взрывы, но мы занимались своей работой, нам пугаться было некогда. Осколочные были отверстия в трубах, мы их заваривали на улице, а также заменили участок разбитого газопровода 150 диаметра без всяких там — руками поднимали его”, — рассказывает один из сотрудников бригады Виктор.

Его товарищ Николай возвращал газ деоккупированному Лиману, сварщики и там работали под обстрелами. Мужчина рассказывает, что от газовой сети города не осталось живого места: где могли ставили заплаты, кое-где полностью меняли трубы. Многие улицы пришлось отрезать от газоснабжения, потому что улиц не осталось ни одного уцелевшего дома. "Города нет практически, целые улицы снесены, танки ездили по домам, разламывали их, сети валяются под ногами. Много там нужно восстанавливать. Почти заново весь город", – рассказывает Николай.

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Газовики ездили на восток, а работники водоканала – на юг. Питьевую воду жителям обезвоженного врагом Николаева развозили и кропивницкие водители. Говорят, больно было смотреть на длинные очереди за водой. “Очень хорошо нас встречали люди, благодарили, пирожки приносили, компоты приносили. Ну, такие молодцы люди. Понимали”, — убеждает работник водоканала Андрей.

“Две недели пробыли. Машины там оставили, местные тогда уже там работали. Выполняли работу, люди без воды сидели там, взрывалось, но все понимали, что нужно”, — добавляет Александр.

Хотя дома тоже не хватает рабочих рук, на юг и дальше будут ездить, потому что тамошним коммунальщикам без помощи не справиться. “Из-за того, что многие призваны, не хватает нам много работников, водителей. Хорошо, что у нас люди уникумы, что один может работать на 5-6 видах техники”, — говорят на предприятии.

Сколько успели отремонтировать сетей и сварить труб, они не считают. Просто говорят, если понадобится снова ехать на помощь, без раздумий поедут.

Кропивницкие коммунальщики помогают в прифронтовых регионах

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