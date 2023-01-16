Целый город в Винницкой области после обстрела оказался без отопления: 20 тысяч жилищ мерзнет во второй раз

После первого попадания чиновники обещали быстро построить альтернативную котельную, но объект до сих пор на стадии строительства.

Чрезвычайное положение в Ладыжине Винницкой области — из-за массированного ракетного обстрела рашистов, город снова без тепла. После попадания ракеты в объект критической инфраструктуры в 20 тысячах жилищ холодные батареи. Такая же ситуация была полтора месяца назад, после атаки россиян на энергообъектах, говорится в ТСН.

Город остался без тепла после обстрела решистыми ТЭЦ, которая его обогревала. В квартирах холодно, говорят горожане, но не критично. Многие многоэтажки утеплены, поэтому дома еще не успели остыть. Греются бутылками с теплой водой, электрообогревателями и газом на кухнях.

"Холодно, сегодня не хотела на работу вставить. Угловая, на пятом этаже, это вообще держаться невозможно. Газ включила и сижу, нет света”, — рассказывает одна из местных женщин.

В городе уже второй раз объявляют чрезвычайное положение. Такая же ситуация была полтора месяца назад – тоже, после российского обстрела – ладыжинцы сидели с холодными батареями неделю. Тогда чиновники обещали быстро построить альтернативную котельную, но объект до сих пор находится на стадии строительства. “Мы сразу начали строительство объекта и параллельно производили проектную документацию, чтобы не затягивать. Считаю, что сроки строительства они адекватны, учитывая поставки материалов, насосов, труб и всего прочего. Не так просто найти, ведь проблемы с сетями есть не только в Ладыжине”, – объясняет заместитель городского головы Ладыжина Павел Анущенко.

Людям предлагают греться в "Пунктах незламности", некоторые из них здесь не сворачивались после предварительного обстрела. Воду из системы отопления в домах пока не сливают, в мэрии надеются будет способствовать плюсовая температура, сейчас +1 и прогнозируют потепление. Призывают людей экономить электричество.

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