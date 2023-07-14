Цена контрнаступления: как в стабилизационном пункте возле Бахмута спасают раненых воинов ВСУ

Каждый сантиметр продвижения ВСУ на фронте дается кровью украинских защитников. Наших раненых воинов после тяжелых боев спасают в стабилизационных пунктах.

ТСН побывал в одном из таких заведений и показал, как там спасают жизнь бойцов.

Корреспондентка ТСН Юлия Кириенко побывала на одном из стабилизационных пунктов под Бахмутом. Там спасают раненых украинских воинов.

"В комнате стабилизационного пункта сразу трое. Это бойцы-штурмовики, которые только что попали под артиллерийский огонь россиян. Они занимали очередную посадку в районе Клещеевки. Мина разорвалась совсем рядом, но к счастью не посекла осколками. Взрывная волна оглушила так сильно, что армеец не слышит моих вопросов", - говорит корреспондентка ТСН.

Очнуться бойцам помогают лекарства. Медсестры отточенными движениями ставят всем трем капельницам: один из бойцов сразу засыпает.

"У них контузия. То есть, по-устному, акубаротравма. Возле них близко разорвался снаряд, получили контузию. То есть, их тошнит, болит голова, звук пропадает, нарушение координации", — говорит медик 3-й штурмовой бригады "Пуля".



Рядом на кушетке от такой же травмы долечивается Роман.

"Попал под "Грады". Накрыло. Ребята откопали. Оттащило", — говорит Роман.



Он не поехал в больницу, решил остатся здесь, в стабилизационном пункте на передовой. Чтобы скорее вернуться на позиции. В операционные медики фасуют лекарства.

"Каждый из врачей смотрит, чтобы всего было достаточно, чтобы судьбы секунд мы здесь не тратили для того, чтобы подготовиться к приему раненых", — говорит врач 3-й штурмовой бригады "Корсар".



Время здесь самое ценное. Ибо когда поток раненых достигает десятков в день, и среди них тяжелые, его терять совсем нельзя. В стенах стабилизационного пункта даже проводят микроорерации – достают осколки от вражеской артиллерии. А еще способны спасти жизнь бойца даже после серьезной кровопотери.

"Самое ценное, благодаря чему смерти не дают зайти в дверь этого стабилизационного пункта, вот в этом холодильнике. Здесь запасы крови для бойцов. в случае тяжелого ранения и кровопотери ее быстро вливают в организм", — говорят медики.



Хирург осторожно открывает холодильник с кладом. Так называет запасы крови. Дают боевым медикам кровь в государственных больницах, оттуда ее в холодильнике доставляют на передовую.

Такое можно увидеть только в серьезных медучреждениях, а на передовой скорее редкость. Но на этом направлении фронта, где бои сейчас самые ожесточенные, такие запасы уже необходимость.

Пустые кровати в операционных в день, когда бригада штурмует позиции врага, свидетельствует о едином — наступление удачное.

Завтра, в сводках Генерального штаба мы все услышим – Вооруженные силы продвинулись вперед и отрезали очередные метры нашей земли у врага. Но за этими словами будут скрываться немалые усилия наших армейцев, всех подразделений. Которые здесь, под Бахмутом, борются за нашу Победу своей жизнью и здоровьем.

Напомним, ВСУ возле Бахмута уничтожили кучу оккупантов вместе с БК.

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