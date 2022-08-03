Цена на гречку уже превышает 100 гривен, но фермеры прогнозируют удешевление: когда и на сколько

За 20 лет посевные площади под гречку сократились свыше семисот тысяч гектаров до 84 тысяч в 2021 году.

Гречка моментально исчезает с полок, как только украинцы испытывают неурядицы в стране и бьют ценовые рекорды, говорится в ТСН.

Белый цвет в поле – это гречка. Фермер из Волыни Владимир Шегедин в этом году гречихи посеял более чем в предыдущие сезоны. И все же недостаточно, чтобы удовлетворить полностью спрос украинцев. И речь не только о Волынском фермере. В прошлом году отечественные аграрии собрали чуть более ста тысяч тонн этой крупы. При том, что объем потребления почти вдвое больше. Так что нехватку импортировали из России.

«Продавали на наш рынок два года дешевле, чем на своем, это был откровенный демпинг и убили экономическую мотивацию наших аграрии заниматься гречкой. В 2019 году гречка была 11 гривен в магазинах, это было дешевле, чем себестоимость и выращивание у нас», — рассказывает директор международной ассоциации гречки Сергей Громовой.

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За 20 лет посевные площади под гречку сократились свыше семисот тысяч гектаров до 84 тысяч в 2021 году. Из-за засилья российской крупы украинским аграриям стало невыгодно выращивать культуру. Потому с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину отечественный рынок испытал дефицит. Весной ее стоимость выросла дважды. За килограмм сейчас просят 100 гривен. В цене гречка обогнала даже крупы, которые мы не производим, а только импортируем.

Но, несмотря на высокую стоимость, гречка в магазинах не задерживается, ее раскупают. Длительным дефицитом гречки не будет, как и ее высокая цена. С началом нового урожая на полках в магазинах займет свое место. Сейчас там пшеничная крупа, ее в Украине много. «Произойдет удешевление гречневой крупы на полках наших магазинах на 20-30 процентов», – говорят эксперты.

Посевные площади под гречку в этом году составят сто тысяч гектаров. Засеяли бы и больше, но в дефиците была не только крупа. «В марте был большой дефицит семян гречихи и все хотели его купить, не знали, где купить. Семена гречки этой весной были очень дороги со всеми событиями, а какая будет на осень цена, но однозначно будет меньше. Я думаю, время расставит на свои места и станет такого уровня, что оно станет выгодно и потребителям и производителям», — говорит фермер Владимир.

Со временем, убежден как фермер, так и специалисты отрасли, Украина вернется к мощностям двух тысячных. Когда не только удовлетворяли внутреннюю потребность в гречке, но и крупу экспортировали.

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