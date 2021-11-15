Цена на сало побила все рекорды: какие перспективы у потребителей

Цена на сало побила все рекорды: какие перспективы у потребителей

Промышленное свиноводство до сих пор конкурирует с домохозяйствами.

Цена на сало побила все рекорды и оно теперь дороже отборной свинины. Держать скотне выгодно и тяжело, свиноферм в аграрной стране не так много и специализируются они на других породах свиней. А тут еще и цена на корма взлетела.

О том, какие перспективы у потребителей – 15 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В мясном павильоне одного из киевских базаров за "серединку" просят 170 гривен. Куски для тушения – 80. Сальные обрезки обойдутся в 20 гривен. Самое дорогое – так называемое генеральское. 350 гривен за кило.

Следует отметить, что на свинье весом в полтора центнера — в общем 50 килограммов сала, а такого — от силы — два.

Сало на рынках – в основном из домохозяйств. Но держать свиней, признаются хозяева, не выгодно совсем: большие затраты, много работы.

Промышленное свиноводство до сих пор конкурирует с домохозяйствами. Три миллиона поголовья на свинофермах против почти двух с половиной миллионов поголовья у людей. Но и на производстве с салом – проблема.

Дефицит сала, прежде всего, появился потому, что все хозяйства страны перешли на так называемые мясные породы свиней, на них был больший спрос и выращивать их проще.

За килограмм живого веса мясокомбинаты сейчас дают 48 гривен. И фермеры только считают убытки. Сейчас мясо значительно дешевле сала. До десяти процентов потребленной украинцами свинины – импорт.

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Ожидать понижения цены на сало не стоит, говорят эксперты. Дефицит свинины может возникнуть и в мире. В Европе из-за подорожания кормов уже сокращают поголовье. В Украине же корма и рабочая сила – дешевле, но себестоимость свинины почему-то выше.

"Идет фальсификация с премиксами, разными добавками. Продаются фуфломицины и это массовая проблема. Если брать стандартную программу выкармливания, то свиньи до 110 кг в мире вырастают за 5 месяцев, в Украине — в лучшем случае — за 6", — объясняет исполнительный директор Ассоциации "М’ясної галузі" Николай Бабенко.

Мир на пороге продовольственного кризиса, говорят эксперты, и через полгода ожидают очередное повышение цены на свинину. А с ростом цены – снижение ее потребления. Украинцы и сейчас в среднем свинину едят втрое меньше, чем европейцы. 15 килограмм в год в Украине — против 45 — в Европе.

Детальнее смотрите в сюжете:

Дороже отборной свинины: цена на сало побила все рекорды

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