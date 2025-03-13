Цена прекращения огня: почему России выгодно пойти на 30-дневное перемирие и будет ли давить Трамп на Украину

Ситуативно мы вышли из тупика, в котором оказались, особенно после встречи в Овальном кабинете 28 февраля, которая стала апогеем, изменили свой подход и снизили градус напряжения с Вашингтоном. Надо было показать Трампу и его команде, что Украина не отказывается от поиска переговорного формата как такового и готова к перемирию. И на переговорах в Джидде это как раз удалось. Как сказали наши переговорщики, теперь мяч на стороне России.

Но сказать, что Россия не примет предложение 30-дневного режима тишины – нет, россияне умеют играть в это. Они уже поняли, что для Трампа провозглашение режима тишины важнее, чем все последующее. И на этом они в переговорах с американцами будут играть, требуя уступки для оглашения этого режима тишины от Украины.

Выводы Джидды: почему Россия может согласиться на перемирие

Я не разделяю оценки, что Россия не согласится на перемирие, и Украина таким образом снимет все вопросы к себе. Шансы на то, что россияне согласятся на 30-дневное перемирие, очень высоки. Для меня это 70%. И, где-то 20-30% остается для несогласных сценария. России выгодно либо согласиться, либо сделать все, чтобы это согласие стоило Украине уступок, которых она пыталась избежать. Я не вижу никаких оснований полагать, что администрация Трампа меняет или изменила свой подход к разговору с Украиной и Россией. То есть уступки и дальше ожидаются от Украины.

Сейчас в российской логике будет задействован следующий вариант: ладно, перемирие, мы готовы, только для нас важно, чтобы Украина показала какой-то конструктив, а не просто объявила перемирие, поэтому давайте проговорим о цене этого перемирия. И я, к сожалению, не вижу оснований полагать, что Америка скажет: да, нет, ребята, какие дополнительные уступки, давайте уж тоже соглашайтесь безусловно на режим прекращения огня. Нет. Американцы с запросом на эти уступки придут в Киев. Именно поэтому России выгодно этот разговор начинать, потому что Трамп готов говорить об уступках со стороны Украины, даже не обсуждая их фактически с Украиной. И то, что переговоры в Саудовской Аравии продолжались так долго, для меня показатель того, что американская сторона прощупывала, какие границы компромиссов вокруг режима тишины или дальше имеют место для Украины.

Украинская и американская делигации на переговорах в Саудовской Аравии. Именно 11 марта было выдвинуто предложение 30-дневного перемирия / Фото: Associated Press

Цена режима тишины: санкции и остановка вооруженной помощи

Переговоры и договоренности между Трампом и Путиным будут более понятийными, чем юридическими. Но для Путина формальности важнее, чем для Трампа. Путин надеется жить дольше, чем Трамп надеется быть в Овальном кабинете.

Задачей России в переговорах с американцами о перемирии будет повышение ставок. То есть им нужно попросить что-то, что по масштабу гораздо больше, чем согласие на 30-дневное перемирие. Вопрос территориальных уступок или планов вступления Украины в НАТО – это то, чем Трамп уже вроде бы публично уступил. Ибо и вопрос территориальных уступок со стороны Украины, как говорят американцы, и вопрос НАТО, — это то, что относится к предстоящему мирному соглашению, которое они безосновательно, по-моему, надеются подписать с Россией в каком-то обозримом будущем.

По критическим вопросам о территориальных уступках со стороны Украины россияне понимают, что Украина не признает это. То есть здесь формализации не может быть. Что касается НАТО, то Трамп провозглашает, что двери Альянса для Украины закрыты. Но во всех документах НАТО остается перспектива членства Украины. В принципе, краткосрочно выдать это за победу можно. Россиянам будет важно, что действующий президент США объявляет, что Украине в НАТО нельзя. Но формально изменить это невозможно, потому что нельзя отменить решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, совместные коммюнике саммитов, которые были за время полномасштабного вторжения, и раньше тоже.

Поэтому россияне захотят что-то, на что Трамп персонально оказывает влияние — получить от него обещание и решение, что США перестают поставлять Украине вооружение и ничего не контрактуют на будущие годы.

Еще один вопрос, который россияне будут поднимать в переговорах с американцами, – это ослабление санкций. Не зря с сентября 2024 года главной темой в разговорах Путина и его должностных лиц было то, что санкции не работают, поэтому их нужно снимать. Экономисты, в том числе за границей, имеют больше единства, чем политологи. Экономические расчеты показывают, что 2025 год для России – это максимум. Дальше у нее будут проблемы, которые не позволят вести войну нынешними темпами, обеспечивая ее ресурсно. И для россиян сама логика войны на истощение уже будет невыгодна, потому что они сами будут истощены.

Поэтому все эти скорые решения о перемирии России нужны сейчас, пока она выглядит сильной. Это еще одна причина, почему россиянам выгодно согласиться на предложение американцев о 30-дневном перемирии. Как только это произойдет, Трамп снимет часть санкций и России позволят возобновить более свободную торговлю с определенными западными кампаниями.

Чем это чревато на поле боя? Мы понимаем, что Россия и сейчас окольными путями получает через Китай и третьи страны все, чего ей не хватает для ВПК. Но сейчас этот путь, условно, состоит из 10 шагов, а будет – 2 шага. Это означает, что время на подготовку и перевооружение их армии тоже сократится. Дисбаланс между Украиной и Россией может усиливаться, если Украина не будет получать средства извне, например от ЕС, хотя бы на дополнительную динамику для нашего ВПК. Потому что сейчас Украина все же в лучшей позиции, чем в 2022 году. Мы производим многое. И американцы, кстати, тоже понимают, что в 2026 году Украина может уже не быть зависимой от США.

Украина постепенно перехватывает инициативу на поле боя, Forbes называет ситуацию "суиной" для российских окупантов / Фото: Associated Press

А после установления этого режима тишины россияне заходят на очень удобную и комфортную им территорию, где можно годами вести переговоры о мониторинге линии разграничения в разных рабочих группах, которые, вероятно, будут называться "Эр-Риядовская" или "Джидовская" трехсторонняя контактная группа.

Ответ ЕС: потеря США и контакты с Китаем

Западная Европа понимает, что если Украина проиграет, риски их столкновения с РФ возрастают независимо от их желания. Мне было очень интересно наблюдать, как на Западе менялась риторика. В 2022-2023 годах все боялись, что Россия будет совершать какие-то наступательные конвенционные действия против европейских стран-членов НАТО. А потом все это пошло на убыль. Уже в 2024 году западные коллеги на закрытых и открытых мероприятиях убеждали украинских или более ястребиных экспертов из ЕС, что России невыгодно воевать с НАТО, что она на это никогда не пойдет и удовлетворится тем, что ведет долгую долгосрочную войну в Украине, поэтому можно расслабиться.

Сейчас все это резко изменилось. Значит ли это, что изменится кардинально и ситуация с общей политикой безопасности? Нет. Но я вижу, что вместо договоров с РФ в течение следующих лет они будут искать возможность нарастить свое оборонное производство. По крайней мере, несколько стран, которые и сейчас имеют неплохие ВПК. Страны, обладающие достаточно большими армиями, должны, по крайней мере частично, заниматься перевооружением. Это касается и поляков, и немцев, имеющих многочисленные армии в Европе, но при этом в гораздо худшем состоянии, чем следует, если ожидается возможная агрессия со стороны России.

Президент Франции Эммануэль Макрон 11 марта собирал начальников штабов армий Европейского Союза и НАТО / Фото: Associated Press

Но я вижу другую угрозу для Европы. И это не то, что они будут договариваться с Россией, а то, что они будут договариваться с Китаем. Так как в ситуации беспрецедентного после 1945 года разрыва между США и объединенной Европой, Европа оказалась не готова взять на себя всю полноту ответственности за собственную и тем более безопасность Украины. Все разговоры о гарантиях безопасности для Украины проходят с оглядкой на то, поддержит ли это Вашингтон. Даже Великобритании и Франции нужны гарантии под то, что они будут предоставлять гарантии Украине. Я не знаю, как это должно выглядеть, когда Трамп заявляет, что США уходят из Европы и могут даже забрать свои войска.

Объединенная Европа будет искать, как уравновесить это двустороннее соглашение между Россией и Трампом. И сейчас очень сильно поменялась риторика аналитиков. Впервые за годы полномасштабной агрессии в британской печати и на страницах британских аналитических центров появляются мнения, что ради своих интересов Европа должна искать, как привлечь Китай, чтобы уравновесить разбалансировку на международной арене. И это попадает в яблочко стратегии Китая. Конечно, Пекин не удовлетворен перспективой двусторонних договоренностей между Россией и США. Но договоренность между Трампом и Путиным не будет бить напрямую по Китаю, которое, как мне кажется, намеренно преувеличивает значение этой договоренности, потому что ничего не будет мешать России и дальше сотрудничать с Китаем.

Пора подготовиться: когда Россия перегруппируется

Россиянам важно показать, что они готовы договариваться, пока они выглядят для Трампа, как для инициатора этих договоренностей, сильнее Украины. Поэтому они действительно могут относительно соблюдать это перемирие определенный период времени, попадая в люфт ожиданий Трампа, что если перемирие, то тогда выборы в Украине на конец 2025 года.

И Трамп как раз в этом плане более простой: если режим прекращения огня, значит, мы договариваемся о мирном соглашении, но для этого должны перезапустить политический процесс в Украине. Для Трампа не важно перезапустить политический процесс в России, потому что там, что сегодня, что завтра, Путин. И Путин понимает это. Поэтому россияне играют с позиций старой КГБ-кой школы на слабостях оппонента лучше, чем Трамп, потому что он даже не пытается играть на слабостях России. Он просто хочет получить желаемое.

Поэтому, я считаю, что времени до новой серьезной наступательной операции России у нас меньше, чем будет избран новый президент США в 2028 году. Россияне могут для этого использовать момент, когда они насытят свой ВПК тем, чего им не хватает, в сжатые сроки после ослабления санкций. Это год-полтора. Это может быть момент до промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году, когда Россия увидит, что Трамп уже не владеет той монополией на власть, которой он пользуется сейчас. И вариант третий – самый быстрый – это конец 2025 года, если Трамп будет давить на Украину на проведение выборов после установления режима тишины.

Путин может нарастить военные возможности и разрабатывать уже другой план – план войны с НАТО / Фото: Associated Press

Для России последний вариант даже лучше. Они еще не перевооружатся, но будут рассчитывать на раздор и организационный хаос в Украине, в том числе в управлении войсками. Россияне сочтут, что это лучший момент слабости, чтобы ударить и получить то, чего они не до сих пор достигли.

Что делать Украине? По определенным объективным и техническим причинам нам дипломатично нужно выдержать этот год. Потому что не только технически Украина может себя немного увереннее чувствовать в следующем году, но и политически эта "лихорадка" Трампа сойдет на нет. Как только он увидит, что эта тема не приносит ему политических бонусов, на которые он надеется, его интерес тоже будет спадать. Но для этого Украине нужно повторить "Джидду" еще не раз в 2025 году. То есть договариваться, показывать определенный конструктив, но не идти на формализацию уступок, если нет даже очертаний, кто будет мониторить, подтверждать и поддерживать режим прекращения огня.

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